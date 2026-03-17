Cứu người trong tình huống khẩn cấp trên đường, bác sĩ ở Hà Nội được khen thưởng đột xuất

TPO - Ngày 17/3, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký Quyết định số 1101/QĐ-SYT tặng Giấy khen cho bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, công tác tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp ngoài bệnh viện.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đây là hành động kịp thời, chính xác, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, y đức và bản lĩnh nghề nghiệp của người thầy thuốc. Sự việc cũng góp phần lan tỏa thông điệp: “Người thầy thuốc không chỉ làm việc trong bệnh viện mà luôn sẵn sàng cứu người ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cứu người không chờ điều kiện”.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 16/3, trên đường đi công tác, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến phát hiện một nam thanh niên bị tai nạn giao thông tại khu vực ngõ 100, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), trong tình trạng ngừng tuần hoàn, nguy kịch. Không chút chần chừ, bác sĩ Tiến đã lập tức tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cứu bệnh nhân. Ảnh cắt từ video.

Nhờ phản ứng nhanh và thao tác chuyên môn chuẩn xác, nạn nhân đã dần phục hồi tuần hoàn và tỉnh lại. Sau đó, bác sĩ Tiến tiếp tục phối hợp gọi cấp cứu 115 để chuyển người bệnh tới cơ sở y tế theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Đại diện Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết, hành động nhanh chóng, chuyên nghiệp của bác sĩ Tiến đã góp phần quyết định trong việc giành lại sự sống cho người bệnh ngay trong “thời gian vàng” cấp cứu.

Các chuyên gia y tế cho biết, hồi sức tim phổi (CPR) là kỹ thuật cấp cứu cơ bản nhưng có ý nghĩa quyết định trong việc giành lại sự sống cho người bị ngừng tim, ngừng thở. Phương pháp này là sự kết hợp giữa ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp, nhằm duy trì tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho cơ thể trong thời gian chờ tim hoạt động trở lại hoặc có can thiệp y tế chuyên sâu.

Trong đó, ép tim ngoài lồng ngực đóng vai trò then chốt, giúp duy trì dòng máu đến não và các cơ quan quan trọng. Việc này cần được thực hiện liên tục, đúng kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, thổi ngạt giúp đưa oxy vào phổi, hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân trong trường hợp không còn tự thở hoặc suy hô hấp nặng.

Các bác sĩ nhấn mạnh, nếu không được thực hiện CPR kịp thời, người bị ngừng tim gần như không có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, trong quá trình cấp cứu, do phải tạo lực ép đủ mạnh lên lồng ngực, người thực hiện có thể vô tình gây gãy xương sườn hoặc tổn thương các cơ quan bên trong. Dù vậy, nguy cơ này vẫn được đánh giá là chấp nhận được so với lợi ích cứu sống người bệnh.

Trong trường hợp xảy ra chấn thương như gãy xương sườn khi ép tim, người sơ cứu cần điều chỉnh lại vị trí đặt tay hoặc có thể nhờ người khác thay thế để tiếp tục thao tác đúng cách, tránh gián đoạn quá lâu.

Chuyên gia cũng lưu ý, việc hồi sức tim phổi cần được tiến hành song song với gọi cấp cứu 115 để đảm bảo nạn nhân sớm được tiếp cận các phương tiện hỗ trợ tim mạch chuyên sâu và được chuyển tới cơ sở y tế điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, với những trường hợp ngừng tuần hoàn, việc sơ cứu kịp thời tại chỗ, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, có ý nghĩa sống còn. Người dân khi phát hiện nạn nhân bất tỉnh, không thở hoặc thở bất thường cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115, đồng thời thực hiện ép tim nếu đã được tập huấn kỹ năng, nhằm tăng cơ hội sống sót cho người bệnh.