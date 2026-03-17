Cuộc chiến ‘giờ vàng’: Giành giật sự sống cho du khách đột quỵ ở Côn Đảo

TPO - Đang đi du lịch tại Côn Đảo, người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ giữa bữa cơm trưa. Với sự hỗ trợ của trực thăng cấp cứu, các bác sĩ trên đảo và chuyên gia đầu ngành tại TP.HCM đã bước vào cuộc đua với thời gian để tận dụng giờ vàng cho người bệnh.

Ngày 17/3, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, tại đây vừa phối hợp với lực lượng bác sĩ của các bệnh viện tại TPHCM đang luân phiên công tác ở Côn Đảo thực hiện thành công một ca cấp cứu đặc biệt.

Theo thông tin ban đầu, trưa 15/3, ông H.V.N. (59 tuổi, quê Thái Nguyên) đang chuẩn bị ăn trưa trong chuyến du lịch trên đảo thì bất ngờ làm rơi đũa, tay phải yếu dần, miệng méo nhẹ và nói khó. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người thân lập tức đưa ông đến Trung tâm Y tế Quân Dân Y đặc khu Côn Đảo.

Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng nói khó, yếu nửa người phải, liệt mặt nhẹ. Điểm NIHSS – thang đánh giá mức độ đột quỵ – là 4 điểm, ở mức nhẹ. Tuy nhiên, kết quả chụp CT sọ não cho thấy dấu hiệu tắc động mạch não giữa do cục máu đông lớn, tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến nặng bất cứ lúc nào.

Trước tình huống phức tạp, ê kíp tại đảo lập tức kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine) với các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115.

Nỗ lực cấp cứu điều trị của bác sĩ đã tận dụng thành công 'giờ vàng' giúp người bệnh qua nguy kịch (ảnh: BVCC)

Sau khi đánh giá toàn diện, các chuyên gia thống nhất chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase – phương pháp then chốt nhằm tái thông mạch máu não trong “giờ vàng”. Ngay tại phòng cấp cứu trên đảo, các bác sĩ túc trực liên tục, theo dõi sát từng diễn biến của bệnh nhân trong suốt quá trình truyền thuốc. Khoảng 45 phút sau khi bắt đầu truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân đột ngột chuyển nặng. Ông mất hoàn toàn khả năng nói, liệt hoàn toàn nửa người phải. Điểm NIHSS tăng vọt từ 4 lên 20 – dấu hiệu cho thấy vùng não thiếu máu đang lan rộng nhanh chóng.

Trước tình huống căng thẳng, ê-kíp lập tức chụp CT lần hai để loại trừ nguy cơ xuất huyết não. Khi xác nhận không có xuất huyết, các bác sĩ quyết định tiếp tục hoàn tất liều tiêu sợi huyết tối đa, đồng thời kích hoạt phương án chuyển viện khẩn cấp. Do khoảng cách hơn 200 km từ Côn Đảo về đất liền, phương án trực thăng được lựa chọn để rút ngắn tối đa thời gian.

Một chuyến bay cấp cứu đặc biệt lập tức được điều động, đưa bệnh nhân về TP.HCM. Trong suốt hành trình, bệnh nhân vẫn được theo dõi liên tục và tiếp tục truyền thuốc theo chiến lược “Drip-and-Ship” – vừa điều trị, vừa vận chuyển để không lãng phí “giờ vàng”.

Ngay khi trực thăng hạ cánh, lực lượng cấp cứu đã chờ sẵn để nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến bệnh viện chuyên sâu. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân được chụp mạch máu não bằng kỹ thuật DSA. Kết quả cho thấy mạch máu đã được tái thông một phần nhờ thuốc tiêu sợi huyết từ tuyến trước. Các bác sĩ tiếp tục can thiệp nội mạch, lấy huyết khối và tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.

Các bác sĩ cho biết, chỉ vài giờ sau can thiệp, bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh bắt đầu cử động tốt hơn, tỉnh táo và dần hồi phục ngôn ngữ. Kết quả MRI sau 24 giờ cho thấy vùng não tổn thương nhỏ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu – một tín hiệu tích cực cho khả năng hồi phục lâu dài. Ca bệnh trên cho thấy, sự hỗ trợ của Telemedicine, cùng chiến lược “Drip-and-Ship” đã giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân ngay cả ở những nơi xa xôi như Côn Đảo.