Bộ Y tế chuẩn hóa chế độ ăn Keto trong điều trị động kinh kháng thuốc

Thông qua chương trình tập huấn do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chủ trì, chế độ ăn sinh ceton (Keto) đã được triển khai như một liệu pháp y khoa quan trọng, mở ra hướng điều trị chuẩn hóa cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc tại Việt Nam.

Ngày 13/03/2026, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức buổi tập huấn “Chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc” tại khu vực phía Nam. Việc chuẩn hóa phương pháp này trong môi trường lâm sàng là bước tiến quan trọng, giúp các cơ sở y tế có cơ sở chuyên môn để triển khai một giải pháp đã được áp dụng hơn 100 năm trên thế giới.

Chương trình có sự tham gia của cán bộ y tế từ khoa Nhi, Thần kinh và Dinh dưỡng của 70 cơ sở y tế.

Trong bối cảnh khoảng 30% bệnh nhân động kinh không đáp ứng với thuốc, việc áp dụng chế độ ăn keto như một phương pháp điều trị không dùng thuốc mang lại hy vọng mới cho người bệnh, đồng thời giúp hạn chế nguy cơ áp dụng sai cách gây tác dụng phụ về chuyển hóa.

Triển vọng điều trị của chế độ ăn keto

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn keto giúp giảm ít nhất 50% số cơn co giật ở nhiều bệnh nhi không đáp ứng thuốc, trong đó khoảng 10% bệnh nhân có thể đạt trạng thái không còn cơn giật. Ngoài việc giảm tần suất cơn động kinh, chế độ ăn keto còn giúp mở ra khả năng giảm liều hoặc ngừng thuốc chống động kinh, từ đó giảm chi phí điều trị và hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Thực đơn chuẩn keto 4:1 nhưng vẫn đảm bảo thơm ngon hấp dẫn cho bệnh nhi

Bên cạnh đó, việc kết hợp bữa ăn keto với các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền cũng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ajinomoto Việt Nam hỗ trợ người bệnh tiếp cận chế độ ăn keto

Tuy nhiên, việc áp dụng chế độ ăn keto trên thực tế không đơn giản. Không phải chỉ giảm tinh bột và tăng chất béo là có thể đạt hiệu quả điều trị. Nếu thực hiện sai cách, người bệnh có thể gặp các tác dụng phụ như sỏi thận, thiếu vi chất dinh dưỡng hoặc rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, việc cân đối nguyên liệu và chế biến món ăn đúng tỷ lệ keto nhưng vẫn ngon miệng, phù hợp khẩu vị cũng là một thách thức lớn.

Từ thế mạnh hơn 100 năm nghiên cứu và ứng dụng “Khoa học về Axit amin”, cùng sự am hiểu ẩm thực Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng và Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển Bộ thực đơn keto gồm nhiều món ăn giàu chất béo, đáp ứng đúng tỷ lệ keto nhưng vẫn hấp dẫn.

Bộ thực đơn Keto do Ajinomoto Việt Nam phối hợp Khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển

Bộ thực đơn này là tài liệu tham khảo hữu ích cho bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng cũng như bệnh nhân và người chăm sóc, giúp họ hình dung rõ hơn về chế độ ăn và cách chuẩn bị bữa ăn keto phù hợp.

Đặc biệt, Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà quan tâm đến phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto. Tại các lớp học, người tham gia được cung cấp kiến thức dinh dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật chế biến món ăn keto và trực tiếp thực hành nấu, thử món ăn cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam.

Giải pháp chuyên biệt Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1

Một thách thức lớn khi điều trị động kinh kháng thuốc bằng chế độ ăn keto là tính tuân thủ điều trị. Do khẩu phần keto có hàm lượng chất béo cao, nếu chế biến không phù hợp sẽ khó ăn, khiến người bệnh khó duy trì lâu dài. Ngoài ra, việc chuẩn bị bữa ăn keto từ thực phẩm thông thường cũng tốn nhiều thời gian và công sức.

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời hiện thực hóa Mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (AminoScience)”, Ajinomoto Việt Nam đã đưa sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani ra thị trường Việt Nam.

Thông tin về Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 trong điều trị động kinh kháng thuốc

Đây là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể dùng cho bữa sáng, trưa hoặc tối), giúp đa dạng hóa chế độ ăn keto và hỗ trợ người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị tốt hơn.

Sản phẩm gồm các thành phần phù hợp cho chế độ ăn keto như đạm whey hỗ trợ tiêu hóa, chất béo triglyceride chuỗi trung bình (MCT) được khuyến nghị trong chế độ keto, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton cùng vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Sản phẩm được sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Tiếp nối hành trình đóng góp cho dinh dưỡng sức khỏe

Việc ra mắt giải pháp cho bệnh nhân động kinh là bước tiếp theo trong hành trình đóng góp của Ajinomoto Việt Nam tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình dinh dưỡng quy mô lớn phối hợp cùng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Dự án Bữa ăn học đường hiện mang lại lợi ích cho hơn 4.400 trường tiểu học với khoảng 2,5 triệu học sinh mỗi năm, góp phần cải thiện tầm vóc và thể lực cho thế hệ tương lai thông qua các thực đơn cân bằng dinh dưỡng.

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, phối hợp cùng Cục Bà mẹ – Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đã tiếp cận hơn 2 triệu bà mẹ và 22.000 cán bộ y tế, cung cấp công cụ chăm sóc sức khỏe khoa học ngay từ giai đoạn đầu đời.