BV quốc tế City đạt chứng nhận quốc tế: RTAC về IVF và ISO về xét nghiệm

Ngày 17/3/2026, Bệnh viện Quốc tế City đã tổ chức lễ đón nhận hai chứng nhận quốc tế uy tín gồm: chứng nhận RTAC về Hỗ trợ sinh sản (IVF Center) từ Ủy ban Chứng nhận Chất lượng Kỹ thuật Sinh sản thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand, cùng chứng nhận ISO 15189:2022 về xét nghiệm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) cấp.

Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc tròn một năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Center, ghi nhận bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng và tiệm cận các tiêu chuẩn y khoa quốc tế.

Buổi Lễ vinh dự được đón tiếp các lãnh đạo ngành Y tế: ThS.BS. Đinh Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế; ThS. Nghiêm Thị Xuân Hạnh – Chuyên viên chính Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế; TS.BS.CKII. Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; TS. Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ.

Đại diện Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM (HSA) có sự hiện diện của: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM.

Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế chụp hình cùng Ban lãnh đạo BV Quốc tế City.

Phát biểu tại buổi Lễ, ThS.BS. Đinh Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chia sẻ: Trên cả nước có hơn 7 cơ sở hỗ trợ sinh sản, kéo theo sự cạnh tranh về chất lượng và hiệu quả là rất lớn. Hai yếu tố này nếu làm tốt sẽ tạo nên thương hiệu của bệnh viện. Tôi rất bất ngờ vì Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện phát triển nhanh sau một năm đi vào hoạt động đã đạt được hơn 700 chu kỳ, đây là con số rất hiếm. Tôi xin chúc mừng Trung tâm IVF Center Bệnh viện Quốc tế City đã phát triển rất nhanh, đạt được chứng nhận RTAC.

Đây là chứng nhận tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand. Đánh giá mọi mặt từ chất lượng dịch vụ, kỹ thuật đến quyền của người bệnh, an toàn người bệnh và luật pháp trong hỗ trợ sinh sản, hôn nhân gia đình và bộ luật dân sự.

Theo ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City:“Hai chứng nhận quốc tế RTAC về Hỗ trợ sinh sản và ISO 15189:2022 về Xét nghiệm là hai trong nhiều thành tựu quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của bệnh viện. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn thể đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, mà còn là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn và hiệu quả trong khám chữa bệnh đạt các tiêu chuẩn quốc tế chứ không phải là quốc tế ở tên gọi.”

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành cam kết mang đến dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn quốc tế.

IVF CENTER ĐẠT CHỨNG NHẬN RTAC – CHUẨN MỰC KHẮT KHE CỦA Y HỌC QUỐC TẾ

Để đạt được chứng nhận RTAC – thuộc Ủy ban chứng nhận chất lượng về kỹ thuật sinh sản, thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand, IVF Center BV Quốc tế City đã đáp ứng những yêu cầu khắt khe về năng lực chuyên môn, quy trình điều trị hiếm muộn chuẩn hóa, hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn người bệnh.

ThS.BS. Đinh Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế (bên phải ngoài cùng) và TS.BS.CKII. Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trao chứng nhận RTAC về IVF cho BV Quốc tế City.

Trong năm đầu tiên hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho gần 1.000 cặp vợ chồng hiếm muộn. Hàng ngàn chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và chuyển phôi đã được thực hiện, cùng với nhiều ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), gần 20 em bé khỏe mạnh chào đời. Hiệu quả điều trị nhanh chóng được khẳng định qua các chỉ số chuyên môn ấn tượng: tỷ lệ thai lâm sàng sau IVF đạt 52,9% và tỷ lệ thai diễn tiến đạt 41,7% – những kết quả tích cực ngay trong năm đầu vận hành.

Chương trình còn trở nên đặc biệt hơn với sự góp mặt của dàn khách mời nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến: vợ chồng nhạc sĩ – ca sĩ Dương Khắc Linh – Sara Lưu, ca sĩ Liz Kim Cương, vợ chồng ca sĩ, diễn viên Thanh Duy – Kha Ly cùng phóng viên Phương Linh.

Những câu chuyện đời, chuyện nghề được chia sẻ một cách chân thành và đầy cảm xúc đã chạm đến trái tim người tham dự, góp phần tạo nên một không gian lắng đọng, giàu cảm hứng và khó quên.

KHOA XÉT NGHIỆM ĐẠT ISO 15189:2022

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc tế City cũng đạt chứng nhận ISO 15189:2022 – thuộc tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) toàn cầu. Trong lĩnh vực y học xét nghiệm, ISO 15189:2022 được xem là chuẩn mực khắt khe bậc nhất, các tiêu chí đánh giá toàn diện năng lực và chất lượng Khoa Xét nghiệm của bệnh viện.

TS.BS.CKII. Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và TS. Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia trao chứng nhận ISO cho Khoa Xét nghiệm BV Quốc tế City.

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc tế City đã đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí khắt khe, từ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên đến quy trình xét nghiệm được chuẩn hóa chặt chẽ. Hệ thống quản lý chất lượng được vận hành hiệu quả, liên tục cải tiến, cùng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Tại Việt Nam, chỉ có số ít bệnh viện đạt được ISO 15189:2022, vì vậy việc Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc tế City được công nhận được xem là “thước đo vàng” khẳng định uy tín và chất lượng theo chuẩn mực toàn cầu.

Trong thời gian tới, bệnh viện định hướng tiếp tục đầu tư toàn diện vào công nghệ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cao và hoàn thiện hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, tận tâm cho người bệnh.