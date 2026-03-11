Mong đại biểu đấu tranh quyết liệt về an toàn thực phẩm; quan tâm người già, người yếu thế

TPO - Chiều 11/3, Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM đã diễn ra theo hai hình thức, trực tiếp tại Hội trường UBND xã Bắc Tân Uyên và trực tuyến tại điểm cầu UBND xã Thường Tân.

Theo đó, Tổ ứng cử viên ĐBQH gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng - Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; ông Dương Văn Hạnh - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Các ứng cử viên HĐND TPHCM gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên; ông Lê Anh Tuấn - Phó trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Ngưu Trí Tuấn - nông dân, đồng bào dân tộc Khơme; bà Trịnh Thị Trang - Phó trưởng phòng Công tác HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Tống Thành Hậu - Bí thư Đoàn, Viên chức Phòng công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM tại xã Bắc Tân Uyên và điểm cầu trực tuyến xã Thường Tân.

Tiếp xúc cử tri hai xã Bắc Tân Uyên và Thường Tân (TPHCM), các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri những vấn đề mình quan tâm khi trúng cử. Trong đó, các chương trình hành động đều nêu bật những giải pháp, phương hướng hành động của ứng cử viên.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri hai xã Bắc Tân Uyên và Thường Tân bày tỏ sự đồng tình, cảm nhận rõ những cam kết bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên.

Chia sẻ với các ứng cử viên ĐBQH, cử tri Nguyễn Đức Nhân (xã Bắc Tân Uyên) cho biết, hiện nay thuế đất lên thổ cư cao, vượt quá khả năng của nhiều hộ dân. Hiện nay, gia đình ông có đất muốn sang tên cho con để xây nhà ở song vì giá lên thổ cư cao, dẫn tới phải ở chung nhiều thế hệ trong một căn nhà.

Cử tri Nguyễn Đức Nhân bày tỏ mong muốn với các ứng cử viên.

“Với những khó khăn đang gặp phải liên quan đến lĩnh vực đất đai, tôi mong muốn các đại biểu khi trúng cử, đặc biệt quan tâm, khảo sát thực tế để nắm tình hình. Từ đó đưa ra kiến nghị với Trung ương, xem xét điều chỉnh phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân”- ông Nhân bày tỏ nguyện vọng của mình tới các ứng cử viên ĐBQH.

Cử tri Trần Thị Lụa (xã Bắc Tân Uyên) quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo bà Lụa, hiện nay thực phẩm bẩn tràn lan. Thịt, rau, củ, quả ở chợ nhiều người không dám mua. Trong khi đó, tại các trường học, hàng quán bán đủ thứ không rõ nguồn gốc, học sinh mua, ăn hằng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe và gây nhiều hệ lụy về sau.

“Tôi mong muốn, khi trúng cử, các đại biểu đấu tranh quyết liệt về vấn đề an toàn thực phẩm để người dân không còn lo lắng” - bà Lụa gửi gắm.

Cử tri Trần Thị Lụa gửi gắm tâm tư tới các ứng cử viên.

Cử tri Đỗ Thị Hảo (xã Thường Tân) cho biết, bà ấn tượng với chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang, khi đề cập đến việc quan tâm đến người già, người yếu thế bằng các công trình an sinh xã hội.

“Vùng đất Chiến khu D, nơi chúng tôi đang sinh sống còn khó khăn lắm. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử, bằng năng lực và trách nhiệm của mình, có phương hướng hỗ trợ địa phương để đời sống người dân ngày càng tốt hơn”- cử tri Hảo chia sẻ.