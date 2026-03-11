Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mong đại biểu đấu tranh quyết liệt về an toàn thực phẩm; quan tâm người già, người yếu thế

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 11/3, Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM đã diễn ra theo hai hình thức, trực tiếp tại Hội trường UBND xã Bắc Tân Uyên và trực tuyến tại điểm cầu UBND xã Thường Tân.

Theo đó, Tổ ứng cử viên ĐBQH gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng - Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; ông Dương Văn Hạnh - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Các ứng cử viên HĐND TPHCM gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên; ông Lê Anh Tuấn - Phó trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; ông Ngưu Trí Tuấn - nông dân, đồng bào dân tộc Khơme; bà Trịnh Thị Trang - Phó trưởng phòng Công tác HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Tống Thành Hậu - Bí thư Đoàn, Viên chức Phòng công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

tp-btu-2.jpg
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM tại xã Bắc Tân Uyên và điểm cầu trực tuyến xã Thường Tân.

Tiếp xúc cử tri hai xã Bắc Tân Uyên và Thường Tân (TPHCM), các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri những vấn đề mình quan tâm khi trúng cử. Trong đó, các chương trình hành động đều nêu bật những giải pháp, phương hướng hành động của ứng cử viên.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri hai xã Bắc Tân Uyên và Thường Tân bày tỏ sự đồng tình, cảm nhận rõ những cam kết bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên.

Chia sẻ với các ứng cử viên ĐBQH, cử tri Nguyễn Đức Nhân (xã Bắc Tân Uyên) cho biết, hiện nay thuế đất lên thổ cư cao, vượt quá khả năng của nhiều hộ dân. Hiện nay, gia đình ông có đất muốn sang tên cho con để xây nhà ở song vì giá lên thổ cư cao, dẫn tới phải ở chung nhiều thế hệ trong một căn nhà.

tp-btu-1.jpg
Cử tri Nguyễn Đức Nhân bày tỏ mong muốn với các ứng cử viên.

“Với những khó khăn đang gặp phải liên quan đến lĩnh vực đất đai, tôi mong muốn các đại biểu khi trúng cử, đặc biệt quan tâm, khảo sát thực tế để nắm tình hình. Từ đó đưa ra kiến nghị với Trung ương, xem xét điều chỉnh phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân”- ông Nhân bày tỏ nguyện vọng của mình tới các ứng cử viên ĐBQH.

Cử tri Trần Thị Lụa (xã Bắc Tân Uyên) quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo bà Lụa, hiện nay thực phẩm bẩn tràn lan. Thịt, rau, củ, quả ở chợ nhiều người không dám mua. Trong khi đó, tại các trường học, hàng quán bán đủ thứ không rõ nguồn gốc, học sinh mua, ăn hằng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe và gây nhiều hệ lụy về sau.

“Tôi mong muốn, khi trúng cử, các đại biểu đấu tranh quyết liệt về vấn đề an toàn thực phẩm để người dân không còn lo lắng” - bà Lụa gửi gắm.

tp-btu-4.jpg
Cử tri Trần Thị Lụa gửi gắm tâm tư tới các ứng cử viên.

Cử tri Đỗ Thị Hảo (xã Thường Tân) cho biết, bà ấn tượng với chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang, khi đề cập đến việc quan tâm đến người già, người yếu thế bằng các công trình an sinh xã hội.

“Vùng đất Chiến khu D, nơi chúng tôi đang sinh sống còn khó khăn lắm. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử, bằng năng lực và trách nhiệm của mình, có phương hướng hỗ trợ địa phương để đời sống người dân ngày càng tốt hơn”- cử tri Hảo chia sẻ.

tp-btu.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa phải) lắng nghe cử tri chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.
Hương Chi
#thuế đất #an toàn thực phẩm #TPHCM #cử tri #địa phương #chị Nguyễn Phạm Duy Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục