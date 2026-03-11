Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc có thể đón mưa phùn vào cuối tuần

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo trong đêm và sáng sớm các ngày 15-16/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể xuất hiện mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, độ ẩm không khí tăng cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong các ngày 12-14/3, khu vực miền Bắc sẽ có những ngày ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng nhẹ, riêng khu vực Tây Bắc ngày 12/3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 14-16/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực đồng bằng, ven biển phía đông của Bắc Bộ trong ngày 15 và 16/3 có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Khu vực Hà Nội các ngày 12-13/3 trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Ngày 14/3, Hà Nội chuyển nhiều mây, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi. Từ ngày 15-16/3, Thủ đô có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm và đêm.

z5248968777739-3bc794583dafc53ffd4df63fac09042f.jpg
Miền Bắc có thể chuyển mưa nhỏ, mưa phùn vào Chủ Nhật (15/3).

Tại miền Trung, từ đêm 12/8 đến ngày 14/8, không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ, cục bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to.

Đây là đợt mưa tiếp theo ở khu vực này trong những ngày qua. Trước đó, trong các ngày 9-10/3, không khí lạnh cũng gây mưa ở Trung Trung Bộ.

Một số điểm đo ghi nhận lượng mưa khá lớn như đỉnh Bạch Mã (Huế) 188mm, Khe Tre (Huế) 134mm, Trung tâm GD-DN 05-06 (Đà Nẵng) 177mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 169mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 162mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 3, khu vực miền Bắc tiếp tục đón thêm các đợt không khí lạnh tăng cường. Các đợt không khí lạnh này thường có cường độ yếu và tính chất lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm. Vì vậy, miền Bắc có thể xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhất là khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ.

Trong khi đó, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió ở miền Trung có thể gây ra các đợt mưa diện rộng tại khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ trong thời gian tới.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục