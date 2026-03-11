Lập tổ soạn thảo đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tổ soạn thảo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký quyết định thành lập Tổ công tác soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo quyết định, Tổ soạn thảo gồm 12 thành viên do bà Đinh Thị Dạ Thảo, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai làm Tổ trưởng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long tham gia giám sát và chỉ đạo toàn diện hoạt động của tổ.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Theo đó, tổ công tác sẽ rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương; phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; hệ thống đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, đặc biệt là tiêu chuẩn phường, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cùng các tiêu chí liên quan.

Bên cạnh đó, Tổ soạn thảo sẽ xây dựng dự thảo tờ trình, đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và các văn bản liên quan; tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, tổng hợp tài liệu; làm việc với các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các thành viên tổ soạn thảo, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu cần thiết và triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề án.

Văn Quân
