Phá dỡ công trình phía Đông hồ Hoàn Kiếm, liên tục phun nước dập bụi

TPO - Tại công trường phá dỡ, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong suốt quá trình thi công, đơn vị thực hiện liên tục phun nước dập bụi, che chắn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường và sinh hoạt của người dân khu vực trung tâm.

Khu vực phá dỡ phục vụ dự án quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm nằm ngay sát hồ Hoàn Kiếm, không gian di sản và điểm du lịch quan trọng của Thủ đô. Vì vậy, công tác phá dỡ phải đảm bảo tiến độ đồng thời giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường.



Việc tổ chức thi công theo hướng “công trường xanh” giúp giảm thiểu ảnh hưởng tới người dân, du khách và hoạt động giao thông xung quanh, đồng thời đảm bảo quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra trật tự, an toàn.

Khu vực công trường được quây lưới che chắn nhằm hạn chế bụi và đảm bảo an toàn trong quá trình phá dỡ các công trình.

Tại hiện trường, các máy xúc và máy phá dỡ hoạt động liên tục nhưng luôn có hệ thống phun nước áp lực cao đi kèm để giảm bụi phát tán ra không khí. Công nhân sử dụng vòi phun trực tiếp vào nơi máy đang phá bê tông, gạch đá nhằm hạn chế tối đa bụi mịn phát tán ra xung quanh.

Toàn cảnh khu vực phá dỡ các công trình trong phạm vi dự án quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, nơi đang được giải phóng mặt bằng để hình thành không gian công cộng mới.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, hộ dân cuối cùng trong tổng số 43 hộ thuộc dự án đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ. Như vậy, 17/17 tổ chức, 43/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là một trong những dự án trọng điểm về kiến trúc và văn hóa của Hà Nội nhằm tạo dựng không gian kết nối hồ Gươm với khu phố cổ và phố cũ.

Dự án có quy mô khoảng 2,14 ha, được định hướng xây dựng thành một quảng trường - công viên đặc biệt, tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Dự án hướng tới việc mở rộng không gian công cộng, tạo dựng một trục không gian sáng tạo, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và nghỉ ngơi, giải trí. Không gian cảnh quan được tổ chức theo hướng liên tục – thống nhất – ưu tiên người đi bộ, gắn kết các trục không gian quan trọng như trục Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Gươm.