Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các phường đảm bảo thái độ phục vụ cử tri trang trọng, cầu thị

Thanh Hiếu
TPO - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các phường tiếp tục tập huấn, hướng dẫn lực lượng tham gia tại các điểm bầu cử để bảo đảm thái độ phục vụ cử tri trang trọng, cầu thị, đúng quy định.

Ngày 11/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường đã báo cáo Đoàn công tác về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn các nội dung gồm: hiệp thương, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử, đẩy mạnh công tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng đoàn công tác số 2 đề nghị các phường cần tập trung công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, lực lượng công an cần tiếp tục nắm chắc tình hình, bảo đảm không ảnh hưởng đến các điểm bỏ phiếu và cử tri khi đi bầu cử.

Đoàn công tác số 2 kiểm tra khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các phường cần tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện an ninh khác.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị các phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của cử tri; tạo điều kiện để mọi công dân đều thực hiện quyền bầu cử của mình.

Bên cạnh đó, các phường tiếp tục tập huấn, hướng dẫn các lực lượng tham gia tại các điểm bầu cử để bảo đảm thái độ phục vụ cử tri trang trọng, cầu thị, đúng quy định.

Danh sách cử tri được niêm yết theo quy định.

Liên quan đến danh sách cử tri, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị các phường tiếp tục rà soát, chốt danh sách đúng quy định. Trường hợp cử tri không nhận được thẻ cử tri hoặc có thay đổi liên quan đến danh sách, cần xử lý theo đúng quy trình, tránh phát sinh khiếu nại về quyền công dân.

Thanh Hiếu
