Xác minh ô tô bật đèn cảnh báo nhưng nhiều lần ‘khóa lối’ xe phía sau

TPO - Một đoạn video ghi lại cảnh ô tô bật đèn cảnh báo nhưng liên tục dừng giữa đường và chặn lối các phương tiện phía sau đang lan truyền trên mạng xã hội. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Clip ghi lại cảnh chiếc xe màu đen có dấu hiệu chặn đường các xe phía sau.

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang xác minh nội dung phản ánh trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về việc một ô tô dừng giữa đường gây cản trở giao thông.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, khoảng 13h40 ngày 10/3, khi một ô tô màu đỏ đang lưu thông trên đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới) thì gặp một ô tô màu đen mang biển kiểm soát 73A-364.39 bật đèn cảnh báo và dừng giữa đường.

Đáng chú ý, khi một phương tiện đang đỗ bên đường di chuyển lên phía trước để tạo khoảng trống cho các xe phía sau đi qua, ô tô màu đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở khiến xe gắn camera hành trình không thể vượt.

Không chỉ vậy, sau đó xe này còn dừng song song với một xe buýt đang đỗ bên đường, buộc các phương tiện phía sau phải dừng chờ.

Ảnh cắt từ clip.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng tài xế có dấu hiệu cố tình chặn đường các phương tiện phía sau, trong khi cũng có ý kiến cho rằng có thể xe gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng lại giữa đường.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.