TPHCM Liên tiếp 3 ô tô bị chặn đường tấn công khi đang lưu thông

TPO - Hai ô tô tải bị chặn đường, tài xế bị tấn công trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Trong khi đó, một ô tô công nghệ bị chặn lại, đập phá hư hỏng nặng. Cả 3 vụ việc đều xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, dù chưa xảy ra va chạm giữa các phương tiện.

Ngày 1/9, Công an TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ việc nhiều ô tô lưu thông trên đường bị các đối tượng chặn lại, đập phá, tấn công tài xế thông qua hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh chiếc ô tô công nghệ bị người đàn ông đi xe máy chặn lại. Đối tượng dùng nón bảo hiểm đập phá khiến ô tô bị hư hỏng nặng. Diễn biến vụ việc được vị khách ngồi ghế sau ghi hình lại.

Clip: Diễn biến vụ ô tô công nghệ bị đối tượng chặn đường, tấn công

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 31/8 trên đường ĐT.743 đoạn qua trạm thu phí thuộc phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, Bình Dương (cũ), nay là phường Tân Khánh, TPHCM.

Thời điểm trên, ô tô công nghệ đang lưu thông trên đường, tới trạm thu phí thì dừng lại. Lúc này, người đàn ông đi xe máy chạy tới, dùng nón bảo hiểm đập phá làm biển số, kính chắn gió, capo, gương chiếu hậu... hư hỏng. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương đã đến hiện trường ghi nhận, lập biên bản để giải quyết theo quy định.

Trước đó, phóng viên báo Tiền Phong tiếp nhận phản ánh từ một tài xế xe tải về việc bị một đối tượng chặn đường, dùng hung khí tấn công.

Theo trình bày của anh L.T., rạng sáng 29/8, anh lái xe tải lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Dĩ An đi Thủ Dầu Một. Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương (cũ), nay là phường Thuận Giao, TPHCM thì bị tài xế trên xe tải khác cầm rựa, nhảy lên cabin chém.

Anh T. né được nên không bị thương, nhưng ghế ngồi của tài xế bị chém hư hỏng. Sau đó, đối tượng lên xe rời đi, nạn nhân chỉ kịp dùng điện thoại ghi hình lại biển số xe.

Clip: Diễn biến vụ tài xế xe tải bị đối tượng dùng rựa tấn công

Theo anh T., trước đó xe của anh di chuyển ở làn giữa thì bất ngờ một chiếc xe tải từ làn bên phải chuyển sang làn giữa. Để tránh xảy ra va chạm, anh T. đánh lái vào làn trong cùng, gần dải phân cách khiến xe tải lưu thông cùng chiều phía sau phải thắng gấp.

Dù chưa xảy ra va chạm song tài xế xe tải phía sau chạy lên, tới đoạn dừng chờ đèn đỏ thì xuống xe, dùng rựa tấn công anh T.

Một trường hợp tương tự cũng vừa xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Theo đó, chiều 29/8, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Thủ Dầu Một đi Bàu Bàng. Khi tới đoạn giáp ranh giữa phường Bến Cát và xã Bàu Bàng thì bị nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy chặn lại.

Clip: Diễn biến vụ xe tải bị nhóm đối tượng chặn đường, tấn công tài xế

Bị nhóm người chặn lại, tài xế xe tải sợ hãi, cố thủ trong cabin. Một trong số các đối tượng đã dùng tay đấm liên tiếp vào người tài xế đang ngồi trong cabin. Sau đó, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc xác minh, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.