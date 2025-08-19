Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt nghi phạm bắt cóc, đánh đập, cưỡng hiếp bé gái

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Thạch Thanh Tuấn giả vờ nhờ sửa xe rồi bắt trói bé gái 14 tuổi cùng bạn đưa ra giữa cánh đồng, sau đó thực hiện hành đánh đập, vi cưỡng hiếp. Tuấn bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, ngụ xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Cố ý gây thương tích”.

tuan-1-copy.jpg
Lực lượng Công an bắt giữ Tuấn chưa đầy 24 giờ gây án. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, tối 16/8, Công an xã Phú Tân nhận được tin báo của gia đình về việc bé gái N.H.N.K.B. (14 tuổi), cùng bạn nam Đ.M.Đ (12 tuổi) mất tích từ chiều cùng ngày.

Phối hợp cùng người dân truy tìm, khoảng 21h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 cháu bị trói tay chân tại một ruộng khoai. Trong đó, B. trong tình trạng không quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị hiếp dâm; còn Đ. cũng có nhiều vết thương.

Sau khi nhận báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp công an xã điều tra, truy tìm hung thủ.

Trưa 17/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn tại nhà riêng ở ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân (An Giang).

tuan-5-4614.jpg
Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp chỉ đạo bắt giữ Thạch Thanh Tuấn.

Làm việc với công an, Thạch Thanh Tuấn khai nhận, chiều 16/8, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, trên đường đã gặp cháu Đ. chở theo B. bằng xe đạp điện. Tuấn giả vờ xe bị hỏng, nên nhờ Đ. đi mượn đồ sửa và nảy sinh ý định đồi bại với cháu B.

Sau khi sửa xe, Tuấn rủ cả hai ra ruộng ăn dưa hấu. Khi đến khu vực ruộng khoai vắng người, Tuấn dùng kìm đánh nhiều nhát vào đầu hai cháu rồi khống chế, bắt trói cả 2. Đối tượng sau đó xé quần áo và thực hiện hành vi đồi bại với cháu B. Gây án xong, Tuấn tiếp tục trói tay chân, nhét giẻ vào miệng hai cháu rồi bỏ mặc nạn nhân, lên xe bỏ đi.

Nhật Huy
#An Giang #hiếp dâm #cố ý gây thương tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục