Giải cứu 3 nữ sinh 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'

TPO - Nghe lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” của một người phụ nữ quen qua mạng xã hội, 3 nữ sinh cùng 15 tuổi trú ở xã Yên Na (Nghệ An) đã trốn gia đình đi theo. May mắn, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và giải cứu các nạn nhân trước khi sập bẫy lừa đảo.

Ngày 11/3, Công an xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời 3 nữ sinh khỏi bẫy “việc nhẹ lương cao” qua mạng xã hội.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 4h sáng 6/3, chị L.T.B. (37 tuổi, trú bản Xiêng Nứa, xã Yên Na, Nghệ An) tỉnh dậy thì không thấy con gái là L.T.K.H. (15 tuổi) ở trong nhà. Sau khi tìm kiếm xung quanh và hỏi han hàng xóm, chị B. mới hay biết con gái mình đã trốn đi khỏi nhà cùng 2 bạn học là L.T.P.Y. và V.T.T.N.

650103927-1249588627318064-7722322435834528727-n.jpg
3 nữ sinh được giải cứu kịp thời trước khi sập bẫy "việc nhẹ lương cao".

Lo lắng cho con, chị B. lập tức trình báo sự việc lên Công an xã Yên Na. Nhận được tin báo, Công an xã Yên Na lập tức thành lập tổ công tác vào cuộc xác minh làm rõ.

Qua tìm hiểu, công an xác định, cả 3 nữ sinh nghe theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” của một phụ nữ quen trên mạng xã hội nên đã bắt xe khách để ra các tỉnh phía Bắc. Sau khi xác định chính xác xe khách đang chở các nữ sinh, công an xã đã liên hệ phía nhà xe tạm dừng hành trình, bàn giao 3 nữ sinh cho cơ quan chức năng gần nhất.

650227280-1249588593984734-9081793646964169696-n.jpg
Sau khi động viên tinh thần, công an đã bàn giao các nữ sinh cho gia đình quản lý.

Đến khoảng 8h sáng 6/3, tổ công tác Công an xã Yên Na đã đến đón thành công 3 cháu và đưa về trụ sở, động viên, làm công tác ổn định tư tưởng; đồng thời làm rõ sự việc rồi bàn giao cho gia đình quản lý.

Ngọc Tú
