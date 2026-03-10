Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chồng giả danh lãnh đạo công an, vợ tự xưng nhân viên ngân hàng để lừa đảo

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố, liên quan đến vợ chồng Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1994) và Phan Anh Duy (SN 1991).

Theo cơ quan điều tra, vụ án được khởi tố theo Quyết định số 920/QĐ-VPCQCSĐT-Đ4 ngày 15/9/2025. Quá trình điều tra xác định Quỳnh và Duy là vợ chồng. Do nợ nần nên cả hai nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người quen biết.

z7605931651043-57d6ac7bab1f7db81a615ddc9b6118bb.jpg
Vợ chồng Quỳnh và Duy tại cơ quan công an.

Để tạo lòng tin, Duy đưa ra thông tin gian dối, rằng mình là lãnh đạo, công tác tại Bộ Công an phía Nam, quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước. Đối tượng này còn mua trên mạng xã hội hàm đại úy, bảng tên “Phan Anh Duy – Công an nhân dân”, cùng một số vật dụng như bật lửa hình khẩu súng để giả danh.

Trong khi đó, Quỳnh giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng, quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành ngân hàng, dù thực tế đã bị cho thôi việc trước đó.

Từ các thông tin bịa đặt này, vợ chồng Quỳnh – Duy hứa hẹn có thể giúp giải quyết nhiều công việc theo yêu cầu của người quen, với điều kiện phải chuyển tiền trước và cam kết nếu không làm được sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, cả hai chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện hoặc chỉ làm một số việc nhỏ nhằm kéo dài thời gian và tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền.

Cơ quan điều tra xác định thực chất hai bị can không có quan hệ, cũng không có khả năng giải quyết các công việc như đã hứa hẹn nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Phạm Thị Như Quỳnh và Phan Anh Duy nhanh chóng liên hệ Phòng PC01, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM để làm việc.

Người dân có thể gặp điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01), số điện thoại 0903.838.591 để cung cấp thông tin, đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
