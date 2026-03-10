Lừa đảo hơn 14 tỷ đồng, chủ hụi lĩnh 17 năm tù

TPO - Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, ngày 10/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Nga 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nga đã lập 131 dây hụi, đưa tên khống và gian dối trong quá trình khui hụi để chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 199 hụi viên.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Nguyễn Thị Nga (SN 1967, ngụ xã Phú Lâm, An Giang) thông qua các mối quan hệ xã hội đã đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng hoa hồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga. A. Tầm

Đến khoảng tháng 6/2018, do nhiều hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng “hụi chết”, trong khi Nga lại sử dụng tiền của các hụi viên để mua sắm tài sản, tiêu xài cá nhân nên mất khả năng thanh toán. Từ đó, Nga nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do mình làm chủ.

Để thực hiện, Nga mở thêm nhiều dây hụi, cho nhiều người tham gia và tự đưa tên khống (không có người thật) vào danh sách hụi viên. Khi đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, Nga tự ý lấy tên những người này hoặc các tên khống để hốt hụi và chiếm đoạt.

Để thu hút thêm người tham gia, Nga còn đưa ra chương trình tặng xe máy cho hụi viên mua từ hai phần hụi trở lên của dây hụi mệnh giá 10 triệu đồng (tổng giá trị từ 200 - 250 triệu đồng). Đến tháng 1/2019, khi đang làm chủ 131 dây hụi nhưng mất khả năng thanh toán, Nga tuyên bố vỡ hụi.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 1/2019, dù không còn khả năng duy trì các dây hụi, Nga vẫn mở tổng cộng 131 dây hụi, mỗi dây 25 phần (tổng 3.275 phần). Trong đó, Nga tự ghi khống 1.248 phần hụi và đã hốt 761 phần, chiếm đoạt tiền của các hụi viên chưa hốt. Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên của các hụi viên khác để hốt thêm 5 phần hụi.

Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của 199 hụi viên, với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Ngày 7/5/2025, Nguyễn Thị Nga bị khởi tố để điều tra về hành vi trên.