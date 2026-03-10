Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lừa đảo hơn 14 tỷ đồng, chủ hụi lĩnh 17 năm tù

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, ngày 10/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Nga 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nga đã lập 131 dây hụi, đưa tên khống và gian dối trong quá trình khui hụi để chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 199 hụi viên.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Nguyễn Thị Nga (SN 1967, ngụ xã Phú Lâm, An Giang) thông qua các mối quan hệ xã hội đã đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng hoa hồng.

1z6a9337-copy-8010.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Nga. A. Tầm

Đến khoảng tháng 6/2018, do nhiều hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng “hụi chết”, trong khi Nga lại sử dụng tiền của các hụi viên để mua sắm tài sản, tiêu xài cá nhân nên mất khả năng thanh toán. Từ đó, Nga nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do mình làm chủ.

Để thực hiện, Nga mở thêm nhiều dây hụi, cho nhiều người tham gia và tự đưa tên khống (không có người thật) vào danh sách hụi viên. Khi đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, Nga tự ý lấy tên những người này hoặc các tên khống để hốt hụi và chiếm đoạt.

Để thu hút thêm người tham gia, Nga còn đưa ra chương trình tặng xe máy cho hụi viên mua từ hai phần hụi trở lên của dây hụi mệnh giá 10 triệu đồng (tổng giá trị từ 200 - 250 triệu đồng). Đến tháng 1/2019, khi đang làm chủ 131 dây hụi nhưng mất khả năng thanh toán, Nga tuyên bố vỡ hụi.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 1/2019, dù không còn khả năng duy trì các dây hụi, Nga vẫn mở tổng cộng 131 dây hụi, mỗi dây 25 phần (tổng 3.275 phần). Trong đó, Nga tự ghi khống 1.248 phần hụi và đã hốt 761 phần, chiếm đoạt tiền của các hụi viên chưa hốt. Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên của các hụi viên khác để hốt thêm 5 phần hụi.

Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của 199 hụi viên, với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Ngày 7/5/2025, Nguyễn Thị Nga bị khởi tố để điều tra về hành vi trên.

Nhật Huy
#An Giang #chủ hụi #lừa đảo #TAND #17 năm tù

Xem thêm

Cùng chuyên mục