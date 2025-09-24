Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Truy tìm 'chủ hụi online' ôm 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Dương Quốc Giang - bị tố tổ chức hụi online trên Zalo, rồi ôm khoảng 4 tỷ đồng của các hụi viên bỏ trốn.

Sáng 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy tìm Dương Quốc Giang (SN 1996, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) để phục vụ điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

anh-man-hinh-2025-09-24-luc-131030-2282.jpg
Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối tượng Dương Quốc Giang.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023, Giang tổ chức mở hụi online trên Zalo, thời gian đầu giao tiền đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi kêu gọi người tham gia. Lợi dụng việc này, Giang mạo danh hụi viên và người bán hụi để hốt, bán phần hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Đến 2/1/2024, Giang tuyên bố “bể hụi”, giải tán toàn bộ nhóm Zalo, bỏ trốn với số tiền khoảng 4 tỷ đồng từ 25 dây hụi. Các hụi viên không liên lạc được nên đã gửi đơn tố giác.

Cơ quan CSĐT đề nghị cá nhân, tổ chức biết thông tin về đối tượng Giang liên hệ Văn phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang hoặc báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Nhật Huy
#An Giang #chủ hụi online #bể hụi #chiếm đoạt tài sản #truy tìm

Xem thêm

Cùng chuyên mục