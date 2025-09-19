Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng lĩnh án chung thân

TPO - Sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Thị Lại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 1.000 người.

Chiều 19/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lại (SN 1964, trú xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Thị Lại tại phiên xét xử cuối cùng.

Như Tiền Phong đưa tin trước đó, từ năm 2005, Lê Thị Lại đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, chủ yếu là hụi tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, người tham gia ít, Lại thu và trả tiền đúng hạn nên tạo được sự tin tưởng, số lượng hụi viên ngày càng đông.



Từ năm 2017, Lại mở cùng lúc nhiều dây hụi, dẫn đến mất cân đối thu chi, thua lỗ và không còn khả năng thanh toán. Để duy trì, Lại tiếp tục lập thêm nhiều dây hụi mới, lấy tiền người chơi sau trả cho người chơi trước.

Đỉnh điểm vào cuối năm 2020, Lại đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều người bán phần hụi, nhằm lôi kéo người chơi mua lại với giá trị lớn. Sau đó, có 295 người tin tưởng tham gia, nộp tổng cộng hơn 156 tỷ đồng. Trong khi đó, bị cáo chỉ dùng một phần nhỏ số tiền này để trả lãi, phần còn lại chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Do số lượng bị hại quá đông, nên phiên toà phải xử trong 4 ngày.

Đến tháng 1/2021, khi mất khả năng thanh toán, Lại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chỉ riêng dây hụi mà Lại tổ chức cuối năm 2020 đã có tới 947 người tham gia với 19.043 phần hụi. Trong đó, 203 người bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 117 tỷ đồng.

Sau 4 ngày xét xử, HĐXX nhận định hành vi của Lê Thị Lại đã xâm hại nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của hàng trăm người dân, gây mất an ninh trật tự xã hội. Ngoài mức án tù chung thân, bị cáo còn phải bồi thường hơn 116 tỷ đồng cho các bị hại theo quy định pháp luật.