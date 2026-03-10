Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sản xuất 12.000 chai giấm ăn giả bằng công thức ‘axit axetic công nghiệp pha nước lã’

TPO - Ngày 10/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú xã Ý Yên), để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh Quang Minh tại xã Ý Yên. Cơ sở này do Vũ Văn Dũng trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

screen-shot-2026-03-10-at-141333.png
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu “Dấm Hoàng Hải” nhưng không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn hàng hóa và bản tự công bố sản phẩm đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ phục vụ sản xuất, cùng nhiều tang vật liên quan, gồm: 12.000 chai thành phẩm nhãn hiệu “Dấm Hoàng Hải” (loại 450 ml/chai); Khoảng 1,5 tấn nguyên liệu axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Hơn 50.000 đơn vị bao bì, vỏ chai, nắp chai, vỏ thùng và tem nhãn phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định cơ sở này có dấu hiệu pha chế giấm giả bằng cách trộn trực tiếp axit axetic công nghiệp với nước lã, sau đó đóng chai, dán nhãn và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, với số lượng nguyên liệu và bao bì thu giữ tại hiện trường, cơ sở Quang Minh có khả năng sản xuất tới khoảng 1 triệu lít giấm giả. Toàn bộ sản phẩm được pha chế từ axit axetic công nghiệp mua trôi nổi, không bảo đảm chất lượng, không đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Việc phát hiện và triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn này được đánh giá là kịp thời ngăn chặn một lượng lớn thực phẩm giả có thể tuồn ra thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
