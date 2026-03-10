16.000 người được cấp chứng chỉ lái xe trái quy định

TPO - Vào cuộc điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến việc hơn 16.000 học viên được cấp chứng chỉ trái quy định tại nhiều trung tâm đào tạo lái xe.

Sáng 10/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) và bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) về các tội: Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 10/3.

Chung vụ án, 28 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về một trong các tội: Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ; hoặc Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phiên tòa do thẩm phán TAND TPHCM Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm bà Trần Thị Liên, ông Mai Hoàn Đông và bà Lê Trương Hà Linh.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết, đã triệu tập Bộ Xây dựng, Trường cao đẳng GTVT Trung ương III, loạt trung tâm đào tạo lái xe và gần 100 tổ chức, cá nhân là giáo viên thỉnh giảng tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

HĐXX cũng cho biết, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Vụ án bị phát hiện khi ngày 5/4/2023, khi Mai Thị Bích Hồng (nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) có đơn tự thú về hành vi gian dối, kê khống học phí đào tạo lái xe, chiếm đoạt 16 triệu đồng của 2 học viên.

Cùng ngày, ông Lê Sơn Lâm cũng nộp đơn tự thú, thừa nhận đã mạo danh Lê Sơn Tùng (con trai mình) để ký khống hợp đồng giảng dạy, bảng kê nhận tiền thỉnh giảng, phiếu xăng… nhằm chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Công an TPHCM vào cuộc điều tra, làm rõ sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III và các trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe.

Theo đó, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT được Sở GTVT TPHCM (cũ) cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ôtô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, ông Hồ Văn Búp (giám đốc trung tâm) đã chỉ đạo trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên, trong số này nhiều người không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số lượng học viên trượt cao khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm mạnh, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Bị cáo Hồ Văn Búp tại phòng xử án.

Tháng 11/2021, ông Nguyễn Văn Dương (phó giám đốc trung tâm) đề xuất phương án không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được ông Búp và các cấp dưới thống nhất thực hiện.

Lãnh đạo trung tâm sau đó đã chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung mà phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm để học viên ký khống; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để hoàn thiện hồ sơ.

Cáo trạng xác định, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy nhằm cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại cho trung tâm gần 15 tỷ đồng.

Một góc phòng xử án.

Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, ông Búp bị cáo buộc đã chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, ông Búp thu lợi bất chính gần 13 tỷ đồng. Ông Búp còn bị cáo buộc đã đưa 1 tỷ đồng cho 2 cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm; trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt số thuế lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ. Trong vụ án này, các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò cũng là đồng phạm.

Cáo trạng cũng cho hay, 4 trung tâm còn lại đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên, nâng tổng số người được cấp chứng chỉ sai quy định lên hơn 16.000 trường hợp.