Nhiều cán bộ 'ngã ngựa' sau vụ thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan. Vụ án không chỉ phơi bày đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả trị giá hơn 500 tỷ đồng mà còn kéo nhiều cán bộ “ngã ngựa” thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, như cảnh sát môi trường, y tế và hải quan.

Thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh hàng giả

Bị can Nguyễn Thế Việt, cựu Cục phó Giám sát quản lý về Hải quan (trái) và bị can Nguyễn Năng Mạnh cùng tang vật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa – nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại Cty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan. Vụ án này khởi nguồn từ việc bắt giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội vào năm 2025.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty MediPhar và cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, bị xác định là người cầm đầu đường dây. Bị can này bị đề nghị truy tố về ba tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”.

Liên quan vụ án, Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) cũng bị đề nghị truy tố về hai tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả giám định cho thấy 88 sản phẩm thực phẩm chức năng do hai công ty MediPhar và MediUSA sản xuất là hàng giả. Trong đó gồm, 86 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 2 sản phẩm thực phẩm bổ sung.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm này đã được đưa ra thị trường tiêu thụ với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ số sản phẩm trên.

Ngoài ra, Phạm Văn Thụ, Phó Giám đốc Công ty MediUSA, bị xác định liên đới trách nhiệm đối với 47 sản phẩm, trị giá hơn 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 126 tỷ đồng.

Chi tiền “chạy” thẩm định và cấp phép sản phẩm

Đáng chú ý, kết luận điều tra cho thấy để hai nhà máy của MediUSA và MediPhar nhanh chóng được thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP, các bị can đã chi tiền cho đoàn kiểm tra thẩm định do cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế chủ trì. Tổng số tiền chi hối lộ hơn 1 tỷ đồng.

Mục đích của việc chi tiền là để: được ghi giảm số lỗi khi thẩm định; được hướng dẫn cách khắc phục; kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ. Trên thực tế, quá trình khắc phục của hai doanh nghiệp này chỉ mang tính đối phó. Tuy nhiên, một số cán bộ liên quan vẫn đánh giá báo cáo khắc phục dựa trên hồ sơ và hình ảnh do doanh nghiệp cung cấp, không kiểm tra thực tế.

Sau đó, các giấy chứng nhận GMP đã được ký cấp, tạo điều kiện để hai doanh nghiệp này sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn.

Không chỉ “chạy” chứng nhận nhà máy, Nguyễn Năng Mạnh còn chi 2,36 tỷ đồng nhằm tạo thuận lợi trong việc cấp giấy công bố sản phẩm. Số tiền này được dùng để chi cho một số cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhằm tạo điều kiện cho việc cấp phép.

Nhờ đó, 236 trong tổng số 289 sản phẩm của 9 công ty thuộc hệ sinh thái của Nguyễn Năng Mạnh đã được cấp phép lưu hành. Vụ án cũng cho thấy sự sa ngã của một số cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hải quan.

Một diễn biến đáng chú ý trong vụ án là Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an, bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cơ quan điều tra, bị can này đã tiết lộ thông tin liên quan đến hoạt động kiểm tra, điều tra cho các đối tượng trong đường dây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm.