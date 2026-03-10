Hơn 460 chiến sĩ nghĩa vụ Cảnh vệ Bộ Công an bắt đầu hành trình rèn luyện

Năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được lãnh đạo Bộ Công an giao tuyển chọn 465 chỉ tiêu chiến sĩ nghĩa vụ. Với sự chủ động của đoàn tuyển quân Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ và sự phối hợp của công an các địa phương, đơn vị đã tuyển chọn đủ 465 chiến sĩ đến từ 16 tỉnh, thành phố, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Các tân binh trong lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó đặc biệt chú trọng nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện, quản lý và sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai, qua đó lực lượng chiến sĩ mới ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Cảnh vệ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng biểu dương Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ cùng các đơn vị, cá nhân đã chủ động tham mưu, phối hợp hiệu quả với công an các địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hậu cần phục vụ khóa huấn luyện theo đúng quy định.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp phát biểu tại lễ khai giảng.

Để bảo đảm công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 đạt chất lượng và hiệu quả, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình huấn luyện, thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; nâng cao trách nhiệm trong công tác giảng dạy, huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang thiết bị.

Cùng với đó, Trung tâm cần quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới, kịp thời động viên, hỗ trợ để các chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường rèn luyện; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy doanh trại, đồng thời bảo đảm tốt công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ trong suốt thời gian huấn luyện.

Đối với các đơn vị liên quan, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu tăng cường phối hợp với Trung tâm trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống và phong trào thanh niên, góp phần tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho chiến sĩ mới.

Gửi gắm tới các chiến sĩ mới, Phó Tư lệnh Đỗ Xuân Tiệp đề nghị mỗi chiến sĩ nhận thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng Cảnh vệ, phát huy truyền thống của đơn vị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.