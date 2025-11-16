Nhiều công nhân thủ phủ công nghiệp điêu đứng với dây 'hụi online' 100 tỷ đồng

TPO - Hàng nghìn người, trong đó hầu hết là công nhân lao động ở thủ phủ công nghiệp rơi vào cảnh khốn khổ, khi tham gia vào dây "hụi online" với số tiền lên đến 100 tỷ đồng. Họ đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi chủ hụi né tránh liên lạc.

Những nạn nhân của chủ dây "hụi online" ở phường Chánh Phú Hòa, TPHCM

Ngày 16/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, hàng chục người, hầu hết là công nhân lao động đã tập trung trước căn nhà được cho là của bà L.T.P. (SN 1993), chủ dây "hụi online" trên đường DF2, phường Chánh Phú Hòa (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ), TPHCM. Họ mang theo loa, băng rôn đứng trước nhà, đề nghị được gặp bà P. khi người này cắt liên lạc.

Chị H. cho biết, quê ở miền Tây, chị đến Bình Dương (cũ), nay là TPHCM làm công nhân trong nhà máy. Từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, chị biết đến đường dây "hụi online" nên tham gia.

“Ban đầu, tôi tham gia vài triệu đồng, có lãi suất và đã từng được hốt hụi. Việc đóng hụi và hốt hụi đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau này, chủ hụi nói tăng mức đóng hụi và lãi suất cao hơn, thấy trước đó mọi việc suôn sẻ nên tiếp tục tham gia. Mới đây, chủ hụi cắt liên lạc, chúng tôi biết nhà nên đến tìm nhưng không thấy đâu”- chị H. cho biết.

Nhiều người tập trung trên đường DF2, phường Chánh Phú Hòa đòi gặp chủ hụi

Công an phường Chánh Phú Hòa đến hiện trường hướng dẫn người dân giải quyết vụ việc theo trình tự pháp luật

Là một trong số nhiều người tham gia đường dây hụi này, chị L. chia sẻ, thời gian gần đây, do bà P. hạn chế liên lạc, viện cớ đủ lý do để né tránh, khiến mọi người lo lắng nên đã kéo đến nhà để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền. Theo chị L. tham gia dây hụi của bà P. có người góp vài chục triệu đồng, nhiều trường hợp lên đến tiền tỷ và hiện đứng trước nguy cơ mất trắng. Khốn khổ nhất là trường hợp vay mượn tiền người thân, thế chấp tài sản để chơi hụi.

Ghi nhận của phóng viên, trước căn nhà được cho là của chủ hụi, các hụi viên treo băng rôn với dòng chữ “chủ hụi L.T.P. bể hụi, giật tiền 100 tỷ đồng”. Những người có mặt tại đây cho biết, đường dây hụi này có tên “Hụi Tường Vy”, khoảng 2.000 hội viên, với số tiền 100 tỷ đồng.

Do việc tổ chức chơi hụi qua mạng xã hội khá đơn giản, dễ dàng nên thu hút đông đảo người tham gia. Hầu hết những người chơi chỉ biết nhau qua vài dòng tin nhắn và số tài khoản ngân hàng. Họ bị cuốn hút bởi lãi suất, lợi nhuận, đã đặt niềm tin hoàn toàn vào cam kết như đinh đóng cột và những lời quảng cáo có cánh của chủ hụi.

Khác với hụi truyền thống, vốn được tổ chức trong phạm vi nhỏ như bạn bè, người thân hoặc hàng xóm, “hụi online” thường được lập trong các nhóm kín trên mạng xã hội. Người chơi ít khi biết rõ nhân thân của chủ hụi hoặc hụi viên, chủ yếu dựa vào lời quảng cáo và niềm tin cá nhân. Điều này khiến nguy cơ bị lừa đảo, vỡ hụi ngày càng cao.

Một số người tập trung trước căn nhà được cho là của chủ hụi

Một hụi viên chia sẻ về hình thức tham gia đường dây "hụi online"

Thời gian qua, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vụ vỡ "hụi online" với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Ngồi thẫn thờ bên đường, ánh mắt nhìn xa xăm, chị P. (quê Vĩnh Long) nói rằng, suốt nhiều đêm không ngủ được, lắm lúc nghĩ quẩn, thấy có lỗi với người thân. "Mới đầu vào nhóm, tôi thấy bà P. uy tín vì thanh toán cho những người chơi hụi đầy đủ, đúng hẹn. Dần dần, tôi bị cuốn vào sâu, không thể ra được. Toàn bộ tiền tiết kiệm, vay muộn hơn 1 tỷ đồng, bỏ vào hụi. Sau đó nhóm mất tương tác dần, chủ hụi né tránh và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán”- chị P. thở dài.

Liên quan vụ việc này, Công an phường Chánh Phú Hòa, TPHCM đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh làm rõ. Trước đó, chiều muộn 15/11, ngay sau khi phát hiện nhiều người tập trung trước căn nhà ở đường DF2, lực lượng công an phường đã tới hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Tại đây, cán bộ công an hướng dẫn người dân giữ trật tự, gửi đơn đến cơ quan chức năng để được giải quyết.

Theo luật sư Nguyễn Thành An (Đoàn Luật sư TPHCM), Điều 471 Bộ luật dân sự 2015, quy định việc tổ chức hụi nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc tổ chức hụi có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm việc tổ chức hụi dưới hình thức cho vay nặng lãi.

Như vậy, nếu chủ hụi không tuân thủ các giao dịch dân sự, có tranh chấp về các điều khoản trong thỏa thuận vay và tham gia hụi thì các thành viên tham gia cho vay tham gia hụi có thể đòi lại số tiền đã góp hụi.

Trường hợp đến kỳ mở hụi mà chủ hụi không giao các phần hụi cho thành viên được lĩnh hụi, không thực hiện đúng nghĩa vụ giao hụi, thành viên tham gia hụi có thể khởi kiện ra Tòa án yêu cầu chủ hụi trả gốc và lãi.

Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, chủ hụi có thể bị xử lý hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.