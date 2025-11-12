Từ 15/12, phạt nặng đối với loạt hành vi chơi hụi sai quy định

TPO - Không cho các thành viên trong dây hụi xem, không cho sao chụp số hụi và không cung cấp các thông tin liên quan đến dây hụi khi có yêu cầu được coi là vi phạm pháp luật. Hành vi không giao giấy biên nhận cho thành viên khi họ góp hụi cũng bị xử phạt.

Người chơi hụi ở tỉnh Bình Định (cũ) là nạn nhân khi chủ hụi chơi không đúng luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định về xử phạt hành chính trong một số lĩnh vực trong đó có lĩnh vực chơi hụi, họ, biêu, phường có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Theo đó, văn này quy định phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi không thông báo cho các thành viên trong dây hụi về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi.

Chủ hụi cũng bị xử phạt mức như trên nếu như không thông báo đầy đủ về số lượng dây hụi (họ) phần hụi, kỳ mở hụi hoặc số lượng thành viên của từng dây hụi mà mình làm làm chủ cho người muốn gia nhập dây hụi.

Trường hợp nếu không lập biên bản thỏa thuận về dây hụi hoặc lập biên bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật cũng được coi là hành vi vi phạm pháp luật và chịu chế tài phạt từ 2 - 5 triệu đồng.

Đặc biệt chủ hụi phải cho các thành viên xem, sao chụp số hụi và cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến dây hụi, dây họ khi một trong các thành viên yêu cầu.

Nếu không thực hiện giao giấy viên nhận cho thành viên khi góp hụi, lĩnh hụi, nhận lãi hoặc trả lãi, chủ dây hụi cũng bị xử phạt từ 2-5 triệu đồng.

Nghị định 282 cũng quy định xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ 100 triệu đồng trở lên.

Tương tự nếu tổ chức từ hai dây hụi trở lên mà không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, người tổ chức dây hụi cũng bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Trường hợp người nào lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự, tức vượt mức 20%/năm trở lên hoặc để huy động vốn trái pháp luật thì sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn bị buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp do có được từ hành vi vi phạm .

Đối với hành vi vi phạm đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh tương ứng trong của Bộ Luật hình sự hiện hành.

Cũng theo các chuyên gia pháp lý, hình thức chơi hụi bản chất là dựa trên sự tự nguyện, không lừa đảo, không cho vay nặng lãi. Việc chơi hụi phải tuân thủ Nghị định số 19 của Chính phủ, ban hành ngày 19/2/2019.

Nội dung chính của Nghị định 19 quy định, các chủ hụi là người tổ chức và thành viên là người chơi phải lập sổ hụi hoặc có thỏa thuận bằng văn bản để dễ dàng chứng minh khi có tranh chấp.

Các thành viên đóng góp đúng kỳ hạn, đúng số tiền đã cam kết, không được hốt hụi, bỏ trốn, hoặc lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Người nào ra giá hốt hụi cao thì được lấy tiền trước. Đây là giao dịch dân sự có lãi suất và lãi suất không được vượt quá theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Chơi hụi trên thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý khi có nhiều vụ án liên quan đến hụi. Người chơi hụi và người tổ chức cần thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan nhằm tránh bị phạt nặng.