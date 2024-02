Lên mạng tuyên bố bể hụi hơn 49 tỷ đồng, cặp vợ chồng bị khởi tố

TPO - Tổ chức nhiều dây hụi với hàng trăm người tham gia, vợ chồng chủ hụi tuyên bố bể hụi, không còn khả năng chi trả với số tiền hơn 49 tỷ đồng

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cùng tội danh trên cơ quan điều khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với vợ của Huy là Nguyễn Thị Hoài Hương, 34 tuổi. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 5/2023, hàng trăm người dân tham gia các đường dây hụi do vợ chồng Huy làm chủ, đã kéo đến Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để đòi tiền. Lực lượng công an đã tiến hành làm việc, ghi nhận và tiếp nhận 289 đơn tố cáo của người dân, chuyển cho Công an tỉnh để thụ lý điều tra về hành vi lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, từ năm 2019 đến thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia (chơi hụi tuần, hụi tháng) với số tiền góp từ 1-100 triệu đồng.

Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 26/5/2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi khiến nhiều người tham gia bức xúc, kéo đến văn phòng của Huy để đòi tiền.

Theo xác minh của cơ quan công an, vợ chồng Huy đã chiếm đoạt của 337 cá nhân với số tiền hơn 49 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định.