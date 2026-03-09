Lửa cháy lan nhiều nhà trong hẻm nhỏ ở TPHCM

TPO - Ngày 9/3, đại diện UBND phường Minh Phụng (TPHCM) cho biết Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lan nhiều nhà ở xảy ra tại một khu nhà dân trong hẻm đường Thái Phiên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 38 ngày 8/3, đám cháy bùng phát tại căn nhà số 76/A4/1ST đường Thái Phiên, thuộc khu dân cư đông đúc với nhiều căn nhà nằm sát nhau.

Hình ảnh các ngôi nhà trong khu dân cư sau đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Minh Phụng nhanh chóng huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, triển khai chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương di chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài và điều tiết giao thông để tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Do các căn nhà trong hẻm có diện tích nhỏ, kết cấu liền kề nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà lân cận gồm số 76A2, 76A3, 76C và 76A4/8 đường Thái Phiên.

Ngôi nhà bị hư hỏng nhiều tài sản sau vụ cháy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Khu vực 11 đã phối hợp cùng nhiều đơn vị nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Lực lượng tham gia chữa cháy gồm Đội 3 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM và các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 6, 10, 11 với hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, Đội CSGT Bàn Cờ cũng cử lực lượng điều tiết giao thông khu vực xung quanh hẻm đường Thái Phiên; lực lượng an ninh cơ sở và Ban Chỉ huy Quân sự phường Minh Phụng hỗ trợ bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và giúp người dân di dời tài sản.

Xe máy được đưa ra khỏi khu vực cháy nhưng cũng bị hư hỏng.

Đến khoảng 12 giờ 06 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 12 giờ 16.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, làm rõ. Chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.