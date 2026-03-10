Bắt đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Không có việc làm, nhưng Triệu Văn Quân giới thiệu với ông Trịnh Xuân Trường là luật sư để ký hợp đồng ủy quyền giải khiếu kiện, tranh chấp đất đai cho gia đình với số tiền 31 triệu đồng. Đến nay, đối tượng không giúp và cũng không trả lại tiền nên ông Trường làm đơn gửi cơ quan công an.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Trước đó, ngày 5/3/2026, Công an xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) nhận được đơn trình báo của ông Trịnh Xuân Trường (SN 1956, trú tại xóm 2, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị Triệu Văn Quân giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt là 31 triệu đồng thông qua hình thức uỷ quyền để giải quyết tranh chấp đất đai.

Tiếp nhận tin, Công an xã Đại Phúc đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ vụ việc.

anh-2-3.jpg
Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Triệu Văn Quân

Kết quả điều tra xác định, Triệu Văn Quân đã từng có thời gian công tác trong ngành kiểm sát. Năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) bắt, khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND huyện Bắc Sơn (cũ) và TAND tỉnh Lạng Sơn kết án 10 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 20 tháng.

Chấp hành xong án phạt tù, Quân không có nghề nghiệp ổn định. Quân thường xuyên giới thiệu với mọi người là luật sư để nhận tiền và nhận ủy quyền của người dân tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện.

Năm 2023, Quân gặp ông Trường và giới thiệu là luật sư. Ông Trường tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền cho Quân để khiếu kiện, giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Quân nhận của ông Trường tổng số tiền 31 triệu đồng để giải quyết vụ việc.

Sau khi nhận tiền, Quân đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Đến nay, Quân không giúp được ông Trường và không trả lại ông Trường số tiền trên.

Tại Cơ quan điều tra, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân. Kết quả khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người trong và ngoài tỉnh liên quan đến việc ủy quyền cho Quân làm thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và giải quyết khiếu kiện.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ để xử lý theo quy định.

