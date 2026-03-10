‘Nổ’ có quan hệ xin tại ngoại, lừa hơn 1 tỷ đồng

TPO - Nguyễn Quý Hải “nổ” có mối quan hệ rộng với những người có thẩm quyền trong các cơ quan tố tụng và có thể "xin" thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cho các bị can. Bằng thủ đoạn trên, Hải đã lừa 3 bị hại ở Nghệ An, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 10/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (SN 1985, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hải không có công việc ổn định, đang nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ rộng với những người có thẩm quyền trong các cơ quan tố tụng và có thể “xin” thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cho các bị can.

Tin lời Hải, nhiều người đã nhờ cậy và chuyển tiền để nhờ “chạy tại ngoại”. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Hải đã lừa 3 bị hại ở Nghệ An, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quý Hải tại tòa.

Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1981, trú TP Hồ Chí Minh) có chồng bị Công an Nghệ An bắt giữ do liên quan hành vi đánh bạc. Thông qua các mối quan hệ, chị H. biết Hải có thể “lo” để chồng được thay đổi biện pháp ngăn chặn nên đã liên hệ.

Ngày 28/12/2023, trong cuộc gặp tại Nghệ An, Hải cam kết trong vòng một tuần sẽ xin cho chồng chị H. được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Tin tưởng, chị H. chuyển trước 100 triệu đồng cho Hải.

Đến ngày 10/1/2024, Hải tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, thúc giục chị H. chuyển thêm tiền để “lo việc”. Tin lời, chị H. tiếp tục chuyển 520 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hải không nhờ vả hay tác động đến bất kỳ cá nhân nào mà dùng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Đến thời hạn đã hẹn, chị H. ra Nghệ An để đón chồng nhưng Hải tiếp tục khất lần, yêu cầu chờ thêm vài ngày. Nghi ngờ bị lừa, chị H. yêu cầu giải thích thì Hải thừa nhận đã tiêu hết tiền và hứa sẽ hoàn trả.

Do nhiều lần đòi tiền không được, đến tháng 8/2025, chị H. đã làm đơn tố cáo Hải tới cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo Hải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Trước khi xét xử, gia đình Hải đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại, đồng thời các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quý Hải 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 39 tháng tù về tội đánh bạc trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 15 năm 3 tháng tù.