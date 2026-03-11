Video AI sinh động của tuổi trẻ Đà Nẵng tuyên truyền bầu cử

TPO - Những video AI sinh động do tuổi trẻ Đà Nẵng xây dựng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội để nhắc nhở người dân đi bầu cử, cập nhật thông tin về các điểm bỏ phiếu, các lưu ý quan trọng khi đi bầu cử...

“Cử tri số” – Lá phiếu trách nhiệm

Thời gian qua, trang fanpage của Đoàn phường Cẩm Lệ liên tục đăng tải các video ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử, nhắc nhở người dân về quy trình bầu cử, thời gian bầu cử, địa điểm bầu cử tại địa phương.

Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo AI 'nhắc' người dân đi bầu cử. Video: Giang Thanh

Các video đều là sản phẩm do đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn trực thuộc mày mò, sáng tạo dựa trên các nền tảng AI miễn phí hoặc Trợ lý AI do Đoàn phường triển khai.

Với góc nhìn đa dạng, các video là những lời nhắc nhở trực quan, sinh động về trách nhiệm của cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ đối với đất nước thông qua mỗi lá phiếu.

Các video làm nổi bật hình ảnh đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh với vai trò người hướng dẫn “số” giúp người dân cập nhật những thông tin, số liệu chính xác về cuộc bầu cử, đặc biệt tập trung vào các điểm bầu cử được triển khai trên địa bàn phường Cẩm Lệ.

Đoàn viên, thanh niên ứng dụng AI để tuyên truyền video bầu cử trực quan, sinh động.

﻿Ảnh: Giang Thanh

Theo anh Ông Văn Tùng - Phó Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ, cuộc thi là cách để làm mới cách tuyên truyền về các sự kiện chính trị trên không gian số. Nhiều video sau khi đăng tải đã nhận được lượng tương tác lớn, góp phần truyền tải một cách ngắn gọn, dễ hiểu thông tin của cuộc bầu cử đến đông đảo người dân.

“Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần vào thành công chung của ngày hội bầu cử. Qua đó, Đoàn phường cũng mong muốn giúp các cử tri trẻ hiểu hơn ý nghĩa, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với mỗi lá phiếu”, anh Tùng nói.

Video AI tuyên truyền bầu cử của Đoàn xã Trà My được đăng tải trên fanpage Tuổi trẻ Đà Nẵng.

Từ đầu tháng 3/2026, Thành Đoàn Đà Nẵng phát động Cuộc thi Sáng tạo video AI tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại nhiều địa phương, các đội hình tình nguyện được thành lập, huy động đoàn viên am hiểu công nghệ tham gia xây dựng kịch bản, thiết kế hình ảnh và sản xuất video.

Nhờ sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo, nhiều sản phẩm được hoàn thiện chỉ trong thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm tính trực quan, sinh động và truyền tải thông điệp rõ ràng.

Lan tỏa bầu cử trên không gian số

Đến nay, những video ứng dụng AI được các Đoàn phường, Đoàn xã trên địa bàn liên tục đăng tải trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem, lượt tương tác, bình luận, chia sẻ.

Các video tuyên truyền bầu cử được chia sẻ rộng rãi trên fanpage của Thành Đoàn Đà Nẵng và các Đoàn xã, phường.

Các video ngắn được xây dựng sinh động, trực quan, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của Ngày hội non sông và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trong đoàn viên, thanh niên.

Mỗi video có thời lượng từ 60 đến 180 giây, được thiết kế phù hợp với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok. Nội dung tập trung giới thiệu ý nghĩa, thông tin về cuộc bầu cử, quy trình bỏ phiếu, quyền và trách nhiệm của công dân, đặc biệt là cử tri trẻ, các điểm bỏ phiếu tại địa phương…

Có video lựa chọn hình thức kể chuyện gần gũi, tái hiện câu chuyện của những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử; số khác sử dụng đồ họa chuyển động để giải thích quy trình bầu cử một cách dễ hiểu. Nhờ ứng dụng AI trong khâu tạo hình ảnh, dựng video, giọng đọc, phụ đề, các sản phẩm mang phong cách hiện đại, bắt mắt, dễ tiếp cận với người xem.

Video AI của Đoàn xã Hiệp Đức nhắc nhở người dân về ngày bầu cử.

Theo anh Huỳnh Đức Tú - Bí thư Đoàn xã Hiệp Đức, ngay sau khi có thông tin về cuộc thi, đơn vị đã triển khai đến các bạn đoàn viên thanh niên, để cùng ứng dụng AI trong tuyên truyền bầu cử trên các nền tảng mạng xã hội.

“Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp đoàn viên, thanh niên thỏa sức sáng tạo. Thay vì những hình thức tuyên truyền truyền thống, các video ngắn với hình ảnh sinh động, âm thanh rõ nét và thông điệp súc tích có thể tiếp cận đông đảo người xem trên mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Qua đó, khơi gợi niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri khi tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, anh Tú nói.

Được biết, ngay sau khi kế hoạch cuộc thi được ban hành, các Đoàn phường, xã và đơn vị trực thuộc đã nhanh chóng phát động trong đoàn viên, thanh niên. Song song với việc sản xuất video, các đơn vị cũng chủ động đăng tải sản phẩm dự thi trên fanpage và các kênh truyền thông chính thức, góp phần lan tỏa thông tin tích cực về cuộc bầu cử đến đông đảo người dân.

Các cử tri trẻ làm chủ công nghệ số để góp phần vào thành công của ngày hội non sông.

Các tác phẩm dự thi được tiếp nhận đến hết ngày 15/3 và sử dụng trong hoạt động tuyên truyền chính thức về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên hệ thống fanpage của tuổi trẻ Đà Nẵng.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tuổi trẻ thành phố tiên phong ứng dụng công cụ AI, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian số với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

“Không chỉ góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền về bầu cử, đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực số, làm chủ các công cụ công nghệ mới. Thông qua đó, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi cử tri trẻ trước Ngày hội lớn của đất nước”, anh Hùng nói.