Loa thông minh tích hợp AI tuyên truyền pháp luật

Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết, hiện nay, công tác tuyên truyền pháp luật tại các trường học chủ yếu dựa vào lực lượng Công an đến tận nơi tổ chức các buổi tuyên truyền. Phương pháp này gặp nhiều hạn chế như tốn kém thời gian, nhân lực, và khó đảm bảo tính thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hoặc sự kiện bất ngờ.
Dự án “Tiếng loa an ninh” sẽ khắc phục những hạn chế này bằng cách sử dụng hệ thống loa thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tích hợp AI, cho phép cập nhật nội dung và lịch phát sóng từ xa chỉ với một cú click chuột. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tăng tính tương tác, giúp nội dung đến gần hơn với thanh thiếu niên.
"Tiếng loa an ninh" sẽ được triển khai giai đoạn đầu tại trường THCS Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên. Sau giai đoạn thí điểm, dự án sẽ mở rộng đến 10 trường học (cấp THCS và THPT) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Công trình này sẽ tích hợp AI phân tích và cập nhật nội dung tự động dựa trên yêu cầu (ví dụ: nội dung về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, hoặc chính sách mới của Đảng). Đặt lịch phát hoàn toàn tự động theo lịch, đồng nhất hoặc riêng lẻ với từng cụm loa (giờ chào cờ, giờ ra chơi) để tránh ảnh hưởng đến hoạt động học tập.
Sau khi triển khai thí điểm, đơn vị sẽ tiến tới phát triển công trình không chỉ là một mô hình kỹ thuật, mà còn là sản phẩm cụ thể hóa vai trò tiên phong của thanh niên trong ứng dụng khoa học - công nghệ, dữ liệu và viễn thông phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ MobiFone và các đơn vị phối hợp đã trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và nguồn lực hỗ trợ nhiệm vụ công tác cũng như cộng đồng, với tổng giá trị hơn 1,13 tỷ đồng.
Tiêu biểu như trao tặng 2.000 sim MobiFone trị giá 300 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06), Công an tỉnh Hưng Yên phục vụ triển khai định danh điện tử mức độ 2 lần đầu cho người dân; Trao tặng công trình “Máy tính cho em” trị giá 50 triệu đồng cho Trường THCS Bãi Sậy, huyện Ân Thi; Trao tặng công trình “Trồng rừng ngập mặn” gồm 5.000 cây sú cho Chi đoàn Công an xã Hưng Phú triển khai trồng tại khu vực rừng ngập mặn trên địa bàn xã.
Trao tặng 200 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến cho 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên, tổng trị giá 100 triệu đồng. Trao 64 suất học bổng “Đồng hành cùng em - Ươm mầm tài năng” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tổng trị giá 576 triệu đồng.