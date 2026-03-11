Loa thông minh tích hợp AI tuyên truyền pháp luật

TPO - Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa triển khai công trình thanh niên "Tiếng loa an ninh", hệ thống loa thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, tích hợp AI phục vụ tuyên truyền pháp luật và chính sách tại trường THCS Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết, hiện nay, công tác tuyên truyền pháp luật tại các trường học chủ yếu dựa vào lực lượng Công an đến tận nơi tổ chức các buổi tuyên truyền. Phương pháp này gặp nhiều hạn chế như tốn kém thời gian, nhân lực, và khó đảm bảo tính thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hoặc sự kiện bất ngờ.

Dự án “Tiếng loa an ninh” sẽ khắc phục những hạn chế này bằng cách sử dụng hệ thống loa thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tích hợp AI, cho phép cập nhật nội dung và lịch phát sóng từ xa chỉ với một cú click chuột. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tăng tính tương tác, giúp nội dung đến gần hơn với thanh thiếu niên.

Tuổi trẻ MobiFone khánh thành công trình thanh niên "Tiếng loa an ninh".

"Tiếng loa an ninh" sẽ được triển khai giai đoạn đầu tại trường THCS Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên. Sau giai đoạn thí điểm, dự án sẽ mở rộng đến 10 trường học (cấp THCS và THPT) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Công trình này sẽ tích hợp AI phân tích và cập nhật nội dung tự động dựa trên yêu cầu (ví dụ: nội dung về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, hoặc chính sách mới của Đảng). Đặt lịch phát hoàn toàn tự động theo lịch, đồng nhất hoặc riêng lẻ với từng cụm loa (giờ chào cờ, giờ ra chơi) để tránh ảnh hưởng đến hoạt động học tập.

Sau khi triển khai thí điểm, đơn vị sẽ tiến tới phát triển công trình không chỉ là một mô hình kỹ thuật, mà còn là sản phẩm cụ thể hóa vai trò tiên phong của thanh niên trong ứng dụng khoa học - công nghệ, dữ liệu và viễn thông phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.