'Bóng hồng' duy nhất viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ Công an ở xứ Nghệ

TPO - Bùi Thị Quỳnh (SN 2001) là “bóng hồng” duy nhất viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân ở tỉnh Nghệ An. Mang theo tuổi trẻ, lòng dũng cảm và niềm tự hào, em viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Rẽ hướng sau tấm bằng đại học

Bùi Thị Quỳnh (SN 2001, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) là cử nhân tốt nghiệp khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Vinh. Năm 2025, cô tốt nghiệp loại Khá và trở về quê hương, bắt đầu công việc dạy tiếng Trung tại một số trung tâm giáo dục trên địa bàn.

Với nền tảng học vấn vững chắc, tương lai của Quỳnh dường như đã được định hình với những trang giáo án. Thế nhưng, bước ngoặt đến khi Công an xã Quế Phong tổ chức tuyên truyền về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tiếng gọi từ trái tim và khát khao được cống hiến cho an ninh Tổ quốc đã thôi thúc cô gái trẻ đặt bút viết đơn tình nguyện.

Bùi Thị Quỳnh là nữ tân binh duy nhất tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân ở Nghệ An.

“Đó là một quyết định không hề dễ dàng, bởi em đã tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định. Nhưng em nghĩ tuổi trẻ cần có những trải nghiệm ý nghĩa, được cống hiến cho đất nước là điều rất đáng tự hào”, Quỳnh chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên tại Quế Phong – một xã miền núi rẻo cao còn nhiều khó khăn, nơi tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, Quỳnh thấu hiểu hơn ai hết giá trị của sự bình yên. Thay vì đứng ngoài quan sát, cô muốn trực tiếp góp sức mình vào công cuộc bảo vệ bình yên quê hương.

Bùi Thị Quỳnh cùng gia đình.

Theo Quỳnh, việc thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để bản thân rèn luyện, trưởng thành trong môi trường kỷ luật. “Ban đầu em có một chút lo lắng vì phải xa gia đình, bước vào một môi trường mới với nhiều thử thách. Nhưng nhờ sự ủng hộ của gia đình cùng quyết tâm của bản thân, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Quỳnh bộc bạch.

Tiếp nối truyền thống gia đình và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ

Không chỉ sở hữu nền tảng học vấn vững vàng, Bùi Thị Quỳnh còn tích cực tham gia các phong trào Đoàn – Hội tại địa phương và nhiều lần được biểu dương, khen thưởng. Với Quỳnh, việc tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân không đơn thuần là một lựa chọn nghề nghiệp mà còn là sự tiếp nối truyền thống gia đình, đồng thời là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và trưởng thành trong môi trường đặc thù.

Là con thứ hai trong gia đình thuần nông, Quỳnh sớm ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình. Cha của Quỳnh hiện tham gia lực lượng an ninh cơ sở, luôn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với cộng đồng. Từ hình ảnh của cha, Quỳnh càng thêm quyết tâm lựa chọn con đường cống hiến cho Tổ quốc.

Việc tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân với cô gái trẻ là sự tiếp nối truyền thống gia đình.

Đối với cô gái trẻ, môi trường Công an nhân dân không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước mà còn là “trường học lớn” giúp rèn luyện ý chí, bản lĩnh và trang bị những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Trong đợt tuyển quân năm 2026, Bùi Thị Quỳnh là nữ công dân duy nhất tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Giữa hàng trăm tân binh nam, sự xuất hiện của Quỳnh như một “bông hoa” nổi bật, minh chứng rằng khi Tổ quốc cần, không có sự phân biệt nam hay nữ, chỉ có lòng nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng dấn thân của tuổi trẻ.

Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ không ít thử thách. Những ngày huấn luyện với kỷ luật nghiêm khắc, những bài tập thể lực, những giờ học nghiệp vụ… sẽ là phép thử đối với ý chí của cô gái trẻ đến từ miền quê rẻo cao. Nhưng trong ánh mắt đầy quyết tâm của Quỳnh thấy rõ niềm tin và khát vọng được cống hiến.

Lễ giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 của Công an tỉnh Nghệ An.