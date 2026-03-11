Cử tri đề nghị người trúng cử đi cơ sở, 'tai nghe mắt thấy' kiến nghị của người dân

TPO - Cử tri 2 xã Chư Pưh, Ia Le (Gia Lai) gửi gắm các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nếu trúng cử cần quan tâm, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên, thu hút nhân tài để họ cống hiến cho địa phương.

5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6, Gia Lai (từ trái qua) gồm: Ông Nay Chip, anh Bùi Quang Huy, bà Siu Hương, bà Rơ Lan H'Ti, ông Phạm Ngọc Lâm. Ảnh: Tiền Lê.

Đơn giản hóa thủ tục đất đai

Sáng 11/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri 2 xã Chư Pưh, Ia Le với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đơn vị bầu cử số 6.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Ngọc Kim (thôn Hoà Tin, xã Chư Pưh) cho hay, địa phương nói riêng, Gia Lai nói chung có diện tích đất đai rộng lớn. Nguồn lực lao động ở đây cũng rất dồi dào. Tuy nhiên, nhiều năm qua, con em địa phương vẫn phải đi nơi khác tìm kiếm việc làm. Do đó, ông Kim mong các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm kêu gọi đầu tư về cho xã để giữ chân người lao động.

Cử tri Nguyễn Ngọc Kim kiến nghị. Ảnh: Tiền Lê.

Cử tri Kim cũng đề nghị các ứng cử viên xem xét đề xuất chính sách đặc thù cho xã, có cơ chế bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ bà con nông dân.

Ngoài ra, theo ông Kim, vấn đề giải quyết thủ tục hành chính sau sáp nhập còn nhiều bất cập, nhất là các thủ tục về đất đai, cần kịp thời tháo gỡ, đơn giản hóa cho người dân.

Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, chủ trì hội nghị, cho biết vấn đề giải quyết thủ tục hành chính liên quan đất đai được các cử tri kiến nghị xuyên suốt các buổi tiếp xúc mấy ngày nay. “Chúng tôi sẽ tiếp thu, đề xuất tới các cấp có thẩm quyền, Quốc hội quan tâm, giải quyết phù hợp, kịp thời tháo gỡ cho bà con”, ông Siu Trung nói.

Cử tri Ngô Xuân Hùng. Ảnh: Tiền Lê.

Trong khi đó, cử tri Ngô Xuân Hùng (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Le) cho biết, một số cựu chiến binh địa phương bị thất lạc giấy tờ hoặc không còn giấy tờ gốc nên không được giải quyết chế độ trợ cấp, ưu đãi. “Tôi kiến nghị, với các trường hợp thất lạc giấy tờ có thể cân nhắc xem xét việc nếu có hai người làm chứng thì giải quyết cho họ đỡ thiệt thòi”, ông Hùng nói.

Cử tri Nguyễn Quang Trai (cán bộ về hưu thôn Hoà Phú, xã Chư Pưh) cho rằng, 5 ứng cử viên khóa này đều rất trẻ, tài năng, nhiệt huyết. Theo cử tri, vùng Tây Nguyên kinh tế rất khó khăn, người dân thuần nông, thường gặp phải cảnh được mùa mất giá, được giá lại mất mùa, thương lái ép giá. Do đó, ông đề xuất người trúng cử tới đây xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng để thu hút các doanh nghiệp, công ty về đầu tư để tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, cải thiện đời sống.

Vấn đề khác được ông Trai nhắc tới liên quan hạ tầng y tế cơ sở đang rất thiếu thốn, bệnh nhân phải đi xa để thăm khám, chữa bệnh. Thậm chí có nơi, bệnh nhân hiểm nghèo không có giường nằm khi vào điều trị. Ông Trai mong các ứng cử viên có ý kiến để các bộ, ban ngành Trung ương quan tâm đầu tư, nâng cấp cho y tế cơ sở tại địa phương.

Ngoài ra, ông Trai đề nghị những người trúng cử tới đây kiến nghị bỏ bớt các thủ tục hành chính rườm rà, công chứng phiền hà để người dân đỡ vất vả. Ông cũng đề nghị người trúng cử dành nhiều thời gian đi cơ sở, "tai nghe mắt thấy" kiến nghị của nhân dân để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Cử tri Nguyễn Long Khanh kiến nghị giải pháp thu hút nhân tài về tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tiền Lê.

Tránh "chảy máu chất xám"

Cử tri Nguyễn Long Khanh (Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Le) cho hay, lực lượng trí thức Chư Sê, Chư Pưh và cả Gia Lai (cũ) trước đây thành đạt nhiều, nhưng thường ở lại các thành phố lớn làm việc. “Thanh niên trí thức trở về địa phương làm việc rất ít, do chưa có các chính sách thu hút nhân tài, cơ chế đãi ngộ phù hợp. Thời gian tới, tôi kiến nghị anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, 1 trong 5 ứng cử viên tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đãi ngộ cho trí thức để thu hút, giữ chân nhân tài trẻ cống hiến cho địa phương”, ông Khanh bày tỏ.

Ngoài ra, theo ông Khanh, Chư Pưh và Ia Le đã hình thành nhiều vựa trái cây lớn, tuy nhiên việc truyền thông quảng bá sản phẩm còn hạn chế. Các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm kêu gọi đầu tư chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử để kết nối đầu ra cho nông dân tốt hơn.

Cử tri Phạm Thị Bích Thoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

﻿Ảnh: Tiền Lê.

Cử tri Phạm Thị Bích Thoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Chư Pưh) cho hay, hiện nay, hạ tầng mạng viễn thông, thiết bị trường học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã còn hạn chế. Do đó, bà Thoa đề xuất cơ chế chính sách đặc thù về giáo dục cho “vùng lõm” như xã Chư Pưh, để các em học sinh được tiếp cận kiến thức công bằng, phù hợp.

“Chế độ đãi ngộ hiện nay chưa tương xứng với cống hiến của các thầy cô. Hãy cho các thầy cô một điểm tựa vững chắc để họ coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Chúng tôi khát khao những quyết sách, nền tảng, rất mong quý vị khi mang trên mình trọng trách người đại biểu của nhân dân, hãy quan tâm tới sự phát triển giáo dục xã Chư Pưh”, bà Hoa nhấn mạnh.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Khoa (Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hoà Sơn, xã Chư Pưh) kiến nghị các ngân hàng chính sách xã hội có chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận vay vốn thuận lợi hơn để đầu tư máy móc, năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất, trồng trọt tốt hơn.

Ứng cử viên Bùi Quang Huy tiếp thu các kiến nghị của cử tri 2 xã Ia Le, Chư Pưh.

﻿Ảnh: Tiền Lê.

Thay mặt 5 ứng cử viên, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp thu và cho biết, các ý kiến cử tri rất sát với tình hình địa phương. Các cử tri cũng đánh giá, tin tưởng các ứng cử viên có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, nếu trúng cử sẽ có sự đóng góp thiết thực cho địa phương. Cử tri cũng mong muốn ứng cử viên sát sao, gần gũi, đi thực tế thường xuyên để phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

“Các kiến nghị này thuộc thẩm quyền nhiều cấp. Chúng tôi xin cảm ơn cử tri đã góp ý thẳng thắn, chân thành, nếu trúng cử chúng tôi có thể tham gia vào các diễn đàn khác nhau của Quốc hội để kiến nghị giải quyết kịp thời. Ngoài ra, trên các cương vị công tác khác nhau, chúng tôi cũng sẽ chuyển tải kiến nghị để các cấp, ngành, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo cho nhân dân”, anh Huy nhấn mạnh.