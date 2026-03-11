Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngày 30/4 thông xe kỹ thuật dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông xe kỹ thuật vào 30/4 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý II/2026. Sau khi được thông xe, dự án sẽ xóa đoạn nút thắt cổ chai đang gây khó khăn cho giao thông trên cao tốc Bắc Nam lâu nay.

tp-8-4800.jpg

Theo chủ đầu tư - UBND tỉnh Ninh Bình, dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (CT.01) từ 4 làn xe lên 6 làn đang được triển khai khẩn trương và đảm bảo tiến độ.

Việc thực hiện dự án mở rộng là bảo đảm dự án có quy mô 6 làn xe (32,25 mét) theo quy hoạch. Cùng với đó, vận tốc thiết kế của xe ô tô lưu thông cũng được nâng từ 80 km/h lên 100-120 km/h. Dự án có điểm đầu tại nút giao Cao Bồ, điểm cuối tại nút giao Mai Sơn, tổng chiều dài 15,3 km. Tổng mức đầu tư của dự án 1.875 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Về tình hình thực hiện dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được khởi công xây dựng ngày 7/3/2025, đến nay tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các hạng mục chính đã và đang được thực hiện đồng bộ, trong đó: Phần đường, các hạng mục xử lý nền đất yếu đã hoàn thành toàn bộ; phần cầu: các cầu Cao Bồ, Cẩm, vượt Quốc lộ 10 và Quán Vinh đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi, lắp dựng dầm, bệ thân trụ, mố, đổ bê tông mặt cầu và lan can; một số cầu đang hoàn thiện khe co giãn và hệ thống thoát nước mặt cầu.

Với hạng mục cầu Nam Bình, đại diện chủ đầu tư cho biết, đã hoàn thành công tác cào bóc và thảm lại bê tông nhựa lớp C19.

Về tiến độ hoàn thành dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, theo cam kết của nhà thầu thi và tiến độ này đang được Tư vấn dự án giám sát, đảm bảo là đến 30/4/2026 sẽ thông xe kỹ thuật, đến 30/6 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình khởi công 7/3/2025, thời gian hoàn thành năm 2026. Dự án có tổng chiều dài tuyến 15,2 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư 1.875 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận; từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Anh Trọng
#Cao tốc #cao tốc bắc nam #cao tốc cao bồ - mai sơn #mở rộng cao tốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục