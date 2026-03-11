Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kiểm tra xử lý cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu ‘găm hàng' chờ tăng giá ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà hoặc nơi sinh hoạt vì dễ phát sinh cháy, nổ. Việc tích trữ xăng dầu trái phép cũng là biểu hiện của hành vi đầu cơ, gây bất ổn thị trường.

Trước hiện tượng một số người dân do lo ngại biến động giá xăng dầu đã sử dụng can để mua tích trữ trong nhà, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản, trong đó đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi trữ xăng dầu không đảm bảo điều kiện an toàn tại khu dân cư, gây nguy cơ cháy nổ.

xang.jpg
Người dân dùng can nhựa đi mua xăng ở Vĩnh Long.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long, việc tích trữ xăng dầu trái phép còn là biểu hiện của hành vi đầu cơ, gây bất ổn thị trường, do đó, Ban Chỉ đạo 389 đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Quản lý thị trường tăng cường nắm bắt, phát hiện và xử lý sớm các điểm tập kết xăng dầu trái quy định; các đại lý, cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu ‘găm hàng' chờ tăng giá, trục lợi từ biến động giá cả.

Công an các xã, phường được đề nghị bám sát địa bàn, vận động nhân dân không tích trữ xăng dầu; kịp thời thông tin về Sở Công Thương các biến động bất thường về cung - cầu trên thị trường.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, việc tích trữ xăng, dầu trong nhà, tại các cơ sở kinh doanh không đúng quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt nguy cơ cháy, nổ cao. Trong điều kiện phía Nam đang mùa khô, nắng nóng, hơi xăng dầu bốc lên nhanh, nguy cơ rò rỉ, dễ bắt cháy, nổ khi gặp các nguồn nhiệt, tia lửa.

Trường hợp cần thiết phải chứa xăng, dầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt, người dân cần sử dụng dụng cụ chứa chuyên dùng, đặt ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện. Tuyệt đối không chứa xăng, dầu trong chai nhựa, can nhựa không bảo đảm tiêu chuẩn.

Sở Công Thương Vĩnh Long cho hay, toàn tỉnh hiện có 1.001 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, của 88 thương nhân phân phối. Tỉnh có 9 kho dự trữ với tổng sức chứa hơn 27.000 m3. Nguồn cung xăng, dầu, khí gas trên địa bàn Vĩnh Long cơ bản ổn định, chưa có dấu hiệu khan hiếm hoặc đầu cơ trục lợi. Lực lượng chức năng địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ thị trường.

Ghi nhận tại các cây xăng trên địa bàn Vĩnh Long ngày 10/3, tình trạng người dân mang can, thùng nhựa mua xăng dầu về giảm so với những ngày trước.

Cảnh Kỳ
#cháy nổ #xăng dầu #an toàn #tích trữ #Vĩnh Long #phòng cháy #quản lý thị trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục