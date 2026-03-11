Giá xăng dầu tiếp tục tăng

TPO - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tiếp tục tăng giá xăng dầu lần thứ 6 liên tiếp. Đáng chú ý, sau nhiều kỳ không sử dụng, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được chi trở lại nhằm kìm đà tăng giá trong nước.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 23h45 ngày 10/3.

Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, phản ánh diễn biến leo thang của thị trường năng lượng thế giới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.344 đồng/lít, lên tối đa 26.570 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 2.073 đồng/lít, lên mức 29.120 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng nhẹ 478 đồng/lít lên 30.717 đồng/lít. Dầu mazut tăng mạnh 3.380 đồng/kg, lên 24.707 đồng/kg, còn dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, xuống 32.385 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố bất lợi. Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục leo thang, trong khi chiến sự Nga - Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Tình trạng tắc nghẽn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz khiến hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh gặp khó khăn, nhiều kho chứa bị lấp đầy. Cùng với đó, tâm lý tích trữ nhiên liệu đang gia tăng ở nhiều quốc gia, góp phần đẩy giá dầu lên cao.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 7/3 đến 9/3 tăng rất mạnh. Xăng RON92 và RON 95 tăng gần 27%; dầu diesel tăng hơn 20% trong khi dầu mazut tăng hơn 41%.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 23h45 ngày 10/3.

Để hạn chế tác động của đà tăng này đến thị trường trong nước, liên Bộ đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức cao. Cụ thể, xăng E5RON92 và RON95 được chi 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazut cùng được chi 4.000 đồng.

Theo tính toán của cơ quan điều hành, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng lần này có thể tăng từ 5.300-6.000 đồng/lít.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong khoảng 3 năm trở lại đây, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được sử dụng trở lại.

Bộ Công Thương cho biết việc điều hành lần này nhằm kết hợp giữa mục tiêu bình ổn giá và phản ánh tín hiệu thị trường, đồng thời tiếp tục duy trì khoảng chênh hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Cơ quan quản lý cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, yêu cầu các thương nhân đầu mối bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động khó lường, liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá dầu quốc tế, tỷ giá và cung cầu trong nước để có phương án điều hành phù hợp trong các kỳ tới.