Đi cùng quãng đường, vì sao có người tốn tiền xăng gấp đôi? Cách nào tiết kiệm?

HHTO - Thực tế có những người di chuyển quãng đường giống nhau mỗi ngày nhưng tiền xăng lại chênh lệch đáng kể. Sự khác biệt này có thể do đâu và làm thế nào để tiết kiệm xăng khi đi xe?

Giá xăng RON95 đã tăng gần 8.000 đồng so với gần một tháng trước (hôm nay, 10/3, giá xăng Ron95-III là khoảng 27.000 đồng/lít) và dự báo sẽ còn tăng, theo Tiền Phong. Vì vậy, nhiều người dân càng quan tâm đến chi phí đi lại hằng ngày.

Có một điều dễ thấy là ngay cả khi một số người cùng di chuyển quãng đường tương tự, chẳng hạn khoảng 30 km mỗi ngày, nhưng tiền xăng mà họ phải chi có thể chênh lệch khá lớn, thậm chí có người tốn tiền gấp đôi người khác. Đó là do nhiều yếu tố liên quan đến loại xe và cách sử dụng xe.

Giá xăng trong nước đã tăng do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông. Ảnh minh họa: TPO.

Trước hết, loại xe có ảnh hưởng rất lớn đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Với xe máy, các mẫu xe số thường thì đi 100 km hết khoảng 1,6 - 2 lít xăng. Các mẫu xe tay ga phổ biến có thể tiêu thụ khoảng 2,5 - 3 lít xăng cho 100 km trong điều kiện đường phố đô thị, theo thông tin trên các trang VietNamNet và VnExpress.

Như vậy, nếu cùng đi khoảng 20 km/ngày (là khoảng 600 km/tháng), người đi xe số có thể chỉ dùng hết 10 - 12 lít xăng, trong khi người đi xe tay ga có thể tiêu thụ 15 - 18 lít. Sự chênh lệch này khiến tiền xăng khác nhau đáng kể.

Bên cạnh đó, tình trạng xe cũng ảnh hưởng đến lượng nhiên liệu tiêu thụ. Xe cũ, xe ít được bảo dưỡng có thể khiến động cơ hoạt động kém hiệu quả và tốn xăng hơn.

Loại xe, tình trạng xe đều ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Ảnh minh họa: TPO.

Một yếu tố khác rất quan trọng là thói quen lái xe. Việc tăng tốc đột ngột, phanh gấp, nổ máy tại chỗ (trong lúc chờ gì đó), hoặc thường xuyên chạy - dừng trong điều kiện tắc đường có thể khiến xe tiêu thụ nhiều xăng hơn so với việc giữ tốc độ ổn định. Ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, tình trạng giao thông đông đúc vào giờ cao điểm thường khiến mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế cao hơn so với thông số của nhà sản xuất.

Ngoài ra, đường đi thực tế cũng có thể khiến mỗi người đi tốn xăng khác nhau. Chẳng hạn, 2 người có thể cùng đi 20 km/ngày, nhưng nếu một người thường xuyên phải đi qua những tuyến đường đông, nhiều đèn đỏ thì có thể tốn xăng hơn đáng kể.

Giao thông đông đúc ở các thành phố lớn cũng góp phần khiến xe đi tốn xăng hơn. Ảnh minh họa: TPO.

Như vậy, quãng đường di chuyển chỉ là một phần trong câu chuyện chi phí nhiên liệu. Loại xe, tình trạng xe và cách lái xe đều ảnh hưởng nhiều đến tiền xăng. Trong bối cảnh biến động giá xăng dầu, việc bảo dưỡng xe định kỳ, tắt máy khi dừng đỗ lâu, cố gắng giữ tốc độ ổn định có thể giúp mỗi người giảm bớt phần nào chi phí đi lại hằng ngày.