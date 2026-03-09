Hà Nội đón không khí lạnh: Ngày mai nắng đẹp như mùa Thu, nhiệt độ giảm ra sao?

HHTO - Đợt không khí lạnh về trong hôm nay sẽ gây bất ngờ lớn vào ngày mai: Khiến Hà Nội không chỉ giảm nhiệt mà trời còn vừa nắng vừa khô, tạo ra cảm giác như mùa Thu giữa những ngày mùa Xuân mưa ẩm. Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ giảm xuống mức bao nhiêu?

Ở Hà Nội đang có kiểu thời tiết “rất mùa Xuân”: Rất ẩm và thỉnh thoảng có mưa, dù chủ yếu là mưa phùn, mưa nhỏ nhưng cũng khiến việc đi lại hơi phiền phức. Trời ẩm khiến nhiều người thấy oi bí, dù nhiệt độ không cao: Chiều nay, 9/3, nhiệt độ cảm nhận cao nhất chỉ khoảng 24oC, là mức mát.

Nhưng không phải vô cớ mà người ta vẫn nói là “thay đổi như thời tiết” - chỉ sự thay đổi nhanh và “gắt”. Sang ngày mai, ở Hà Nội sẽ thấy rõ điều này.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 9/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như đã đề cập trong một bản tin trước, một đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc trong hôm nay, khiến trời có mưa rải rác, có nơi mưa to. Đến khoảng chiều hoặc tối, không khí lạnh sẽ về đến Hà Nội.

Và cho dù hôm nay mưa ẩm nhưng ngày mai thời tiết Hà Nội như thể ngoặt 180o: Ngày 10/3, nồm ẩm chấm dứt, Hà Nội vừa nắng, vừa lạnh, vừa khô. Thật sự là rất giống mùa Thu, và rất phù hợp để giặt giũ, phơi đồ, hoặc ra ngoài chụp ảnh.

Do trời có nắng vào ngày mai nên nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều mai vẫn là khoảng 22 - 23oC, là mức mát đến se lạnh. Nhưng buổi sáng sớm sẽ khá rét, chỉ khoảng 16oC. Ngay cả sự chênh lệch nhiệt độ này cũng rất giống mùa Thu.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 10/3: Trời chuyển rét. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mặc dù ngày mai trời đẹp như vậy nhưng đây rõ ràng vẫn là sự thay đổi thời tiết rất “gắt”, dễ gây kích ứng đường hô hấp, ho…, vì vậy người dân ra ngoài sớm nên mặc ấm, tốt nhất là mặc vài lớp áo để buổi trưa ấm lên có thể bỏ bớt; nên che mũi, miệng; uống nhiều nước trong ngày.

Ngày 11/3 ở Hà Nội trời vẫn khô ráo nhưng dự báo không được bằng ngày 10/3.