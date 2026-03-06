Dùng Google Maps nhưng vẫn đi nhầm đường? 3 vấn đề thường gặp và cách tránh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Ứng dụng Google Maps rõ ràng là rất hữu ích khi người dùng cần tìm đường, nhưng không ít lần Maps dẫn người dùng vào ngõ nhỏ đến mức không thể đi tiếp, hoặc chỉ vào đường một chiều hoặc đường phải đi vòng xa. Lý do là gì và có những cách nào để hạn chế những tình huống này?

Google Maps hiện là một trong những ứng dụng chỉ đường phổ biến nhất. Người đi ô tô, xe máy hay đi bộ cũng đều hay dùng Google Maps. Tuy nhiên, nhiều người vẫn than là bị Google Maps chỉ đi vào ngõ nhỏ không quay đầu được, hoặc đi vào đường một chiều, hoặc phải đi vòng khá xa dù điểm đến ở gần.

Những điều này thực ra đều có lý do chứ không phải là Google Maps “chỉ bừa”.

Việc Google Maps dẫn người dùng vào những ngõ hẻm rất nhỏ là không hiếm, đó là do hệ thống thường ưu tiên tuyến đường “ngắn nhất” hoặc “nhanh nhất” dựa trên nhiều yếu tố như khoảng cách, tình trạng giao thông… Trong khi thực tế, nhất là ở một số thành phố lớn nước ta, có những con ngõ chỉ đủ một xe máy đi qua hoặc ô tô mà đi vào là rất khó quay đầu. Để đỡ gặp tình huống này, người dùng nên xem trước toàn bộ tuyến đường trên bản đồ trước khi bấm bắt đầu, phóng to đoạn 200 - 300 mét cuối (gần điểm đến) để xem ứng dụng có dẫn vào ngõ nhỏ hay không.

drive.jpg
Ảnh minh họa: THASSANEE KHAENGRIT via Shutterstock.

Một vấn đề nữa là Google Maps đôi khi chỉ đường theo chiều mà phương tiện thực tế không được phép đi. Điều này có thể xảy ra khi dữ liệu giao thông thay đổi nhưng bản đồ chưa cập nhật kịp, nhất là với các tuyến đường hạn chế những loại phương tiện nhất định. Theo trang hỗ trợ của Google Maps, dữ liệu bản đồ được cập nhật liên tục nhưng vẫn có thể có sai lệch trong từng khu vực và người dùng có thể gửi ý kiến để họ sửa. Còn lúc đi đường, người tham gia giao thông luôn cần quan sát biển báo thực tế; nếu chỉ dẫn trên bản đồ khác với biển báo trên đường thì cần ưu tiên tuân thủ biển báo trên đường.

Cũng có khi Google Maps hướng dẫn đi thẳng khá xa rồi quay đầu thay vì rẽ sớm, khiến người dùng phải đi vòng, tốn thời gian. Đó là vì đôi khi hệ thống đánh giá một số giao lộ là khó rẽ hoặc không cho phép rẽ nên chọn phương án quay đầu ở nơi khác. Để tránh đi vòng không cần thiết, người dùng nên xem trước các lựa chọn tuyến đường mà ứng dụng đề xuất để chọn tuyến phù hợp với thực tế di chuyển của mình thay vì chỉ đi theo tuyến mặc định.

hold.jpg
Ảnh minh họa: Kanawa_Studio/ iStock Unreleased/ Getty Images.

Nhìn chung, Google Maps vẫn là công cụ hỗ trợ tìm đường rất hữu ích, nhưng cũng như với các công cụ công nghệ khác, người dùng nên coi đó là một “trợ lý” để tham khảo, rồi khi đi đường vẫn cần quan sát biển báo, căn cứ tình trạng giao thông thực tế, có thể cần hỏi thăm cả những người dân địa phương để di chuyển chính xác, tránh đi nhầm hoặc đi vòng.

ft1476.jpg
Thục Hân
#google maps hà nội #google maps chỉ đường #google maps chỉ sai đường

