Hiểu đúng về 4 nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Linh Lê

HHTO - Bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân. Để mỗi lá phiếu thực sự có ý nghĩa, pháp luật Việt Nam quy định rõ các nguyên tắc bầu cử nhằm bảo đảm dân chủ, công bằng và minh bạch.

Bầu cử phổ thông: Ai đủ điều kiện đều có quyền đi bầu

Nguyên tắc phổ thông khẳng định: Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp… đều có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Điều này giúp bảo đảm rằng không ai bị đứng ngoài quá trình lựa chọn người đại diện cho mình, qua đó thể hiện tinh thần dân chủ rộng rãi trong xã hội.

Bình đẳng trong bầu cử: Mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau

Nguyên tắc bình đẳng nhấn mạnh: Mỗi cử tri chỉ có một lá phiếu và lá phiếu đó có giá trị ngang nhau. Không có chuyện phiếu của người này “nặng” hơn người khác hay sự ưu tiên cho bất kỳ nhóm đối tượng nào.

Đây chính là nền tảng để bảo đảm công bằng trong bầu cử và củng cố niềm tin của người dân vào kết quả bỏ phiếu.

b5834c2f-e6cb-4c98-ba6d-d764d2a8aee6.png
(Ảnh minh họa: AI)

Bầu cử trực tiếp: Tự tay chọn người mình tin tưởng

Theo quy định, cử tri phải trực tiếp đi bầu và tự mình bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu thay. Việc lựa chọn đại biểu vì thế phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng cá nhân của mỗi cử tri.

Nguyên tắc này giúp hạn chế tiêu cực, đồng thời tăng tính trách nhiệm của người đi bầu đối với quyết định của mình.

Bỏ phiếu kín: Quyền lựa chọn được tôn trọng tuyệt đối

Bỏ phiếu kín là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo vệ quyền riêng tư của cử tri. Không ai được biết, được hỏi hay ép buộc cử tri tiết lộ người mình lựa chọn.

Nhờ đó, mỗi người có thể yên tâm bỏ phiếu theo đúng suy nghĩ và đánh giá cá nhân, không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.

Lá phiếu nhỏ, ý nghĩa lớn

4 nguyên tắc phổ thông - bình đẳng - trực tiếp - bỏ phiếu kín không chỉ là quy định pháp luật, mà còn là “hàng rào” bảo vệ quyền dân chủ của mỗi công dân. Với người trẻ, việc hiểu đúng các nguyên tắc bầu cử cũng chính là bước đầu để tham gia chủ động và có trách nhiệm hơn vào đời sống chính trị - xã hội.

hht1476-coverfb.jpg
Linh Lê
#bầu cử #quốc hội #Hội đồng nhân dân #nguyên tắc bầu cử #dân chủ

