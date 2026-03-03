Á hậu Châu Anh khâm phục các gương mặt được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025

Trên trang cá nhân, Á hậu Châu Anh chia sẻ đầy tự hào:

Lắng nghe hành trình từ 145 hồ sơ tiêu biểu khắp cả nước, mình thực sự ấn tượng trước khát vọng vươn tầm thế giới và trí tuệ của các bạn.

Đồng hành cùng Đại sứ Du lịch & Môi trường Thùy Dương, chúng mình nhận ra bản lĩnh của thế hệ trẻ không chỉ nằm ở danh hiệu, mà ở sự kiên trì thầm lặng phía sau ánh hào quang.

Mỗi chúng ta hãy là một nốt nhạc riêng, để khi cùng chung nhịp đập cống hiến, chúng ta sẽ tạo nên bản giao hưởng tự hào cho Tổ quốc.

Các bạn trẻ ơi, hãy cứ vững bước và thật kiêu hãnh nhé!

Đây là lần đầu Á hậu Châu Anh và người đẹp Phạm Thùy Dương tham gia Họp báo giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Trước đó, hai người đẹp từng theo dõi các đề cử của những giải thưởng năm trước qua báo chí, mạng xã hội. Lần này có cơ hội trực tiếp tham gia họp báo, lắng nghe giới thiệu về tiểu sử, thành tích của từng gương mặt trẻ tiêu biểu, hai người đẹp bày tỏ sự ấn tượng và khâm phục.

Trước đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 145 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hoá nghệ thuật, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quản lý hành chính nhà nước. Sau quá trình thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thành tích và mức độ lan tỏa xã hội của các ứng viên, Hội đồng đã lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến.

Để việc bình chọn có sự tham gia rộng rãi của công dân Việt Nam trong và ngoài nước, Báo Tiền Phong - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ treo banner có gắn link site bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trên hệ thống báo điện tử trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết 16/3/2026.

Tham gia bình chọn cho các đề cử tại: https://tainangtrevietnam.vn/