Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Lễ hội thời trang - âm nhạc biểu tượng Nhật Bản TOKYO GIRLS COLLECTION lần đầu đến Việt Nam

P.V

TOKYO GIRLS COLLECTION VIETNAM 2026 (TGC Vietnam 2026) sẽ chính thức diễn ra tại Vạn Phúc City (TP.HCM) vào ngày 28 và 29/3/2026. Đây là lần đầu tiên lễ hội thời trang và âm nhạc đình đám của Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng chiến lược tại khu vực Đông Nam Á.

Ra đời từ năm 2005, TGC được xem là "thánh đường" của thời trang ứng dụng (ready-to-wear) tại Nhật Bản, thường xuyên thu hút hơn 30.000 khán giả mỗi kỳ tổ chức.

image001.jpg
Đại diện Ban Tổ Chức (Từ trái sang: Sojitz Vietnam, W TOKYO, POPS DAIKO)

Chiều ngày 25/02/2026, buổi họp báo công bố TOKYO GIRLS COLLECTION VIETNAM 2026 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng cho lần đầu tiên lễ hội thời trang – âm nhạc đình đám đến từ Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của Ban Tổ Chức, đại diện Nhà Tài Trợ Chính Acecook Việt Nam, Nhà Tài Trợ Kim Cương Trà TEA+ thương hiệu Nhật Bản, các Nhà Tài Trợ Vàng Diana, Canon Marketing Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, các đối tác chiến lược, dàn người mẫu tham gia runway cùng đông đảo phóng viên, cơ quan báo chí và khách mời.

Trong không khí trang trọng nhưng đầy năng lượng, BTC đã chính thức công bố chuỗi hoạt động của lễ hội diễn ra trong hai ngày 28–29/03/2026 tại TP.HCM. Theo đó, lễ hội sẽ kéo dài trong hai ngày với các hoạt động nổi bật:

● Ngày 28/3 (Vào cửa miễn phí): Mang đến không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm thời trang, ẩm thực, mua sắm đậm chất Harajuku cùng các màn trình diễn runway mang DNA Nhật Bản.

● Ngày 29/3 (Sự kiện bán vé): Đêm concert âm nhạc kết hợp trình diễn thời trang quy mô lớn, hiện đã mở bán vé qua nền tảng Ticketbox.

Tâm điểm của sự kiện là đêm concert 29/3 với sự góp mặt của dàn line-up đình đám từ cả hai quốc gia. Đại diện J-pop gồm ONE OR EIGHT – nhóm nhạc nam 8 thành viên với phong cách pop, hip-hop, dance và Miyuna – nữ ca sĩ sinh năm 2002 vừa giành quán quân Sing! Asia 2025.

Bên cạnh đó, dàn sao V-pop quy tụ những cái tên nổi bật như SOOBIN, Quang Hùng MasterD, MIN, Phương Ly, Captain Boy và LyLy. Việc kết hợp đa dạng các màu sắc âm nhạc từ R&B, pop đến năng lượng tươi trẻ của Gen Z hứa hẹn mang đến một không gian bùng nổ.

image003.jpg
Đại diện Ban Tổ Chức (Từ trái sang: W TOKYO, Sojitz Vietnam)

TGC Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm văn hóa - giải trí đáng chú ý nhất mùa xuân 2026 tại TP.HCM, kết nối sâu rộng cộng đồng yêu thích văn hóa đại chúng Việt - Nhật.

image005.jpg
Phần ra mắt dàn người mẫu tham gia trình diễn thời trang

Tại họp báo, đại diện BTC chia sẻ về định hướng xây dựng một không gian giao thoa văn hóa, nơi thời trang và âm nhạc trở thành cầu nối kết nối giới trẻ hai quốc gia. Đại diện Nhà Tài Trợ Chính Acecook Việt Nam cũng bày tỏ sự đồng hành trong việc lan tỏa tinh thần sáng tạo và năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Buổi họp báo khép lại bằng phần giao lưu, hỏi đáp cùng truyền thông và màn chụp hình tập thể, mở ra hành trình chính thức cho một trong những sự kiện được mong chờ nhất của mùa xuân 2026.

image007.jpg
Hình chụp tập thể các khách mời tại sự kiện.
P.V
#lễ hội thời trang #âm nhạc Nhật Bản #Tokyo Girls Collection #Vietnam 2026 #TP.HCM

Cùng chuyên mục