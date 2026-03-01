Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hải Phòng: Nhiều hoạt động thiết thực tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hồng An), Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, mở đầu chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ thành phố hướng tới cộng đồng và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm.

Vừa qua, tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hồng An), Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ thành phố hướng tới cộng đồng và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm.

hai-phong.jpg
Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2026 tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Hồng An, Lưu Kiếm, Bạch Đằng, Thủy Nguyên và xã Việt Khê với tổng trị giá 500 triệu đồng, bao gồm: 100 suất quà, 2 nhà nhân ái, 1 tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê”, 1 “Vườn ươm thanh niên” và “Hàng cây thanh niên”, 1 “Sân chơi cộng đồng”, 200 mũi vắc-xin phòng cúm cho người dân.

hai-2.jpg
Tổng trị giá huy động được trong Lễ khởi động Tháng Thanh niên là 500 triệu đồng.

Ngay sau Lễ khởi động là các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026 của Thành đoàn Hải Phòng và các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố như: Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026; Hội nghị phổ biến một số quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố.

hai-4.jpg
Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Ngoài ra, trong Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Hải Phòng còn khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường camera an ninh”, “Sân chơi cộng đồng”; Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương”; Khởi công 2 công trình Nhà nhân ái; Chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng theo dấu chiến thắng Bạch Đằng”; Chương trình tiêm chủng miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn;…

hai-5.jpg
Lễ khởi công 2 công trình Nhà nhân ái.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực này, tuổi trẻ Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

image-1.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#lễ ra quân #tháng thanh niên 2026 #tuổi trẻ Hải phòng #tình nguyện

