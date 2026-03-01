Tuổi trẻ Gia Lai tổ chức ra quân Tháng Thanh niên 2026, phát động Tết trồng cây

HHTO - Tại Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo (phường An Khê), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 28/2 tại Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo, phường An Khê, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Không khí trang trọng trong Lễ ra quân tại Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo, tỉnh Gia Lai.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ra mắt Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên và phát động Tháng Thanh niên năm 2026; trao Quyết định kết nạp đoàn viên mới, đeo Huy hiệu Đoàn cho 30 đoàn viên vừa được kết nạp.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 50 suất quà tổng trị giá 35 triệu đồng cho 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 100 suất quà trị giá 68 triệu đồng cho 50 hộ gia đình chính sách và 50 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Khê; trao tặng 30 suất quà trị giá 18 triệu đồng cho thanh niên nhập ngũ; trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi, 500 khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; trao tặng 300 suất quà trị giá 390 triệu đồng cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão lũ tại phường Hoài Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông, xã Ia Hiao.

Nhiều suất quà ý nghĩa được trao tặng tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026.

Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 40 cây giáng hương cho Ban Quản lý Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo nhằm góp phần thực hiện Tết trồng cây và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty TNHH Hưng Lợi trao tặng 2 công trình “Thắp sáng quê hương” cho Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, mỗi công trình trị giá 100 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, vì cộng đồng của tuổi trẻ.

BTC trao tặng 40 cây giáng hương cho Ban Quản lý Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo.

Ngay sau buổi lễ, nhiều hoạt động được triển khai đồng loạt như: Tổ chức trồng cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hàng, tham quan nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo; tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số, sử dụng công nghệ thông tin và bán hàng trực tuyến cho 210 đoàn viên, thanh niên của phường An Khê tại Trung tâm Chính trị phường An Khê; tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông cho 500 em học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến; tổ chức Chương trình “Học làm người có ích” cho 500 em học sinh trường Võ Thị Sáu.

Ban thường vụ đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hàng.

Hoạt động tổ chức trồng cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai, góp phần chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, tiếp tục ra sức thi đua học tập, lao động, cống hiến sức trẻ vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.