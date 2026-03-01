Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy, Á hậu Phương Anh xác nhận tham gia Chủ Nhật Đỏ 2026

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 được tổ chức tại TP.HCM trong hay ngày 7 và 8/3 sẽ có sự tham gia của Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Hằng, Phương Anh cùng nhiều người đẹp, diễn viên... góp phần lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chính thức "lăn bánh" khởi động vào ngày 21/12/2025 tại TP.HCM. Trong ngày 11/1/2026, chương trình dừng chân tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Ngày 23/1, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục được đông đảo người trẻ hưởng ứng khi tổ chức tại Trung tâm Amway Vietnam (TP.HCM).

phuong-anh1.jpg
Ngày 23/1 vừa qua, Á hậu Phương Anh đã tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Đến ngày 7 - 8/3 tới đây, chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân 175 cùng các đơn vị đồng hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Tập đoàn Gelex sẽ "hạ cánh" tại trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM). Trong hai ngày diễn ra, chương trình mang đến chuỗi hoạt động xã hội, nhân văn và giáo dục ý nghĩa.

cover-31.jpg
Một năm trước, Chủ Nhật Đỏ diễn ra rộn ràng tại trường Đại học Văn Hiến.

Chương trình lần này dự kiến chào đón hơn 5.000 người tham gia trực tiếp, bao gồm sinh viên từ khoảng 20 đại học trên địa bàn. Trong đó, Chủ Nhật Đỏ còn nhận được quan tâm, lan tỏa, tiếp sức từ hơn 20 Hoa - Á hậu, nghệ sĩ nổi tiếng.

Trên trang cá nhân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Truyền thông - Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân hạnh phúc cho biết cô sẽ đảm nhận vai trò MC cho chương trình. "Sáng ngày 8/3, Mỹ Vân sẽ đảm nhận vai trò MC cùng anh Nguyên Khang tại Chương trình "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ XVIII năm 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức tại trường Đại học Văn Hiến. Hẹn gặp mọi người vào sáng Chủ nhật tuần sau ngày 8/3 nhé" - người đẹp "đặt lịch" cùng khán giả.

cover-27.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy háo hức xác nhận sẽ góp mặt tại sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bổ sung nguồn máu cứu người và lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia - Chủ Nhật Đỏ 2026.

cover-28.jpg

Sau nhiều lần đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Phương Anh cho biết đã sẵn sàng tham gia Lễ phát động chương trình diễn ra vào ngày 8/3 tới.

cover-29.jpg

Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, chương trình còn có sự tham gia của diễn viên Hiếu Nguyễn (Mưa Đỏ), người mẫu Hoàng Nghĩa và dàn người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như Thanh Bình, Huyền Cơ.

Đặc biệt, trong chương trình âm nhạc, ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ mang đến 3 ca khúc, có tiết mục hát live bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Ca sĩ Hera Ngọc Hằng sẽ tham gia thể hiện một ca khúc sôi động, cùng hàng loạt tiết mục khuấy động ngày hội.

image-19.jpg

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Với thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

1476.jpg
Như Quỳnh (tổng hợp)
#Chủ Nhật Đỏ #Hoa hậu Tiểu Vy #hiến máu #Hoa hậu Thanh Thủy #Á hậu Phương Anh #Hoa hậu Việt Nam #Chủ Nhật Đỏ 2026

