Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Xinh đẹp thôi chưa đủ, phong cách của Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng ấn tượng, cá tính

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thay cho hình ảnh dịu dàng nữ tính, Hoa hậu Thanh Thủy đang dần chuyển sang style trưởng thành, cá tính và thời thượng.

thanh thuy (8).jpg
thanh thuy (7).jpg

Khi còn là Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Thanh Thủy luôn giữ hình ảnh dịu dàng, nữ tính trong trẻo. Những bộ váy dạ hội thướt tha, trang phục trang nhã kín đáo, layout trang điểm nhẹ nhàng luôn giúp nàng hậu ghi điểm trong mắt khán giả.

thanh-thuy-27.jpg
thanh-thuy-28.jpg

Nhưng sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thanh Thủy đã dần chuyển hướng sang style cá tính, trưởng thành hơn trước. Nhìn vào những sự kiện nàng hậu tham gia gần đây, ai cũng bất ngờ trước những bộ trang phục mà nàng hậu lựa chọn.

thanh-thuy-18.jpg
thanh-thuy-24.jpg

Có thể thấy Thanh Thủy ăn mặc đầy ấn tượng. Nếu là váy dạ hội cũng sẽ là những thiết kế có nhiều chi tiết độc đáo, mới mẻ từ phom dáng, chất liệu đến các chi tiết trang trí. Ai cũng công nhận các trang phục này rất kén dáng, phải có thân hình chuẩn, tỷ lệ cơ thể đẹp mới có thể tự tin mặc chúng.

thanh-thuy-27.jpg
thanh-thuy-3.jpg
thanh-thuy-4.jpg
thanh-thuy-8.jpg

Thanh Thủy cũng không ngại thử thách bản thân với những bộ váy áo có đường cắt xẻ hay chất liệu xuyên thấu táo bạo. Dù gặp phải ý kiến khen chê này khác, thì ai cũng công nhận nàng hậu xứng đáng được cổ vũ khi chuyển sang phong cách mới, không đóng khung bản thân trong một hình ảnh cố định dễ gây nhàm chán.

thanh-thuy-20.jpg
thanh-thuy-23.jpg

Style đời thường của Thanh Thủy cũng ngày càng thời thượng, bắt kịp xu hướng quốc tế, giúp nàng hậu luôn mới mẻ khi xuất hiện, khiến khán giả luôn phải tò mò không biết lần này Thanh Thủy sẽ chọn đồ như thế nào, trang điểm mới lạ ra sao.

thanh-thuy-25.jpg

Chưa kể việc biến hóa hình ảnh liên tục cũng giúp Thanh Thủy chứng tỏ khả năng đa dạng của mình, lúc nào cần dịu dàng vẫn rất nền nã, lúc nào cần cá tính thì cực chất.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam #Thanh Thủy Style #Thanh Thủy cá tính #Hoa hậu Thanh Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục