Thỏ Ơi!!: Cặp nữ chính Lyly, Văn Mai Hương "về nhất" trên đường đua thời trang

HHTO - Cặp nữ chính Lyly, Văn Mai Hương "dát hàng hiệu" đầy ấn tượng, góp công lớn trong kỷ lục doanh thu của "Thỏ Ơi!!". Đằng sau những bộ cánh xa xỉ, đạo diễn Trấn Thành đã lồng ghép nhiều ẩn ý đặc sắc.

Thỏ Ơi!! đang "thắng đậm" trên đường đua phim Tết Bính Ngọ 2025. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Trấn Thành phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé, thu về hơn 231 tỷ đồng cho 2,2 triệu vé được bán ra sau 6 ngày công chiếu.

ava-thooi-tran-thanh.jpg

Góp phần vào thành công rực rỡ của dự án điện ảnh này không thể không kể đến phần tạo hình và phục trang được đầu tư chỉn chu cho dàn diễn viên từ tuyến chính đến tuyến phụ. Nhiều ý kiến nhận định Thỏ Ơi!! sở hữu nhiều "con tướng thời trang", tỏa sáng theo cách riêng biệt. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, mặt tạo hình còn lồng ghép ẩn ý về tâm lý nhân vật, bối cảnh xã hội.

tho-oi-lyly-fashion.jpg

Lyly là cái tên đầu tiên được giới thiệu tới công chúng trong vai Hải Linh - MC talkshow nổi tiếng Chị Bờ Vai, có phong thái làm việc lý trí, quyết liệt. Thời trang của nhân vật phản ánh rõ nét tính cách này.

tho-oi-lyly-4.jpg
tho-oi-lyly-3.jpg
tho-oi-lyly-1.jpg

Trong phần lớn các phân cảnh phim, nữ MC xuất hiện với những thiết kế công sở mang gam màu nhã nhặn, hạn chế họa tiết. Trong đó, Chị Bờ Vai ưu ái nhiều mẫu áo có phần cầu vai nhô cao vuông vức - chi tiết tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyền lực. Lối trang điểm sắc sảo, kiểu tóc bob cá tính "vào nếp" hoàn hảo, "tô vẽ" cho hình ảnh người phụ nữ "tâm sự nghiệp".

tho-oi-fashion-10.png
tho-oi-fashion-19.png

Lyly kết hợp khéo léo phụ kiện hàng hiệu xa xỉ để "nâng tầm" diện mạo nhân vật. Người xem dễ dàng nhận diện những điểm nhấn đắt giá như khuyên tai Chanel hay thắt lưng Hermès, trang sức Van Cleef & Arpels được lồng ghép hài hòa trong các khung hình. Những món phụ kiện này không được đặt để phô trương nhưng vẫn đủ để giúp Hải Linh toát ra khí chất của người thành đạt, có gu tinh tế.

tho-oi-fashion-11.png
tho-oi-fashion-26.png

Dù lăng xê loạt outfit thời thượng, việc ưu tiên gam màu lạnh được cho là phản ánh thái độ lãnh đạm của cô trong hôn nhân. Tông trung tính chỉ thái độ trung lập, tỉnh táo, vững vàng của cô trước những câu chuyện của độc giả chia sẻ. Tuy nhiên, cũng chính tham vọng sự nghiệp khiến tổ ấm nhỏ của cô trở nên nguội lạnh.

tho-oi-fashion-22.png

Vai diễn của Văn Mai Hương gây sốt sau khi Thỏ Ơi!! ra rạp. Ngay từ những khung hình đầu tiên Hải Lan xuất hiện, khán giả dễ dàng nhận diện vị thế "nóc nhà" của cô. Nếu như em gái Hải Linh ăn diện thanh lịch, tạo hình của Hải Lan mang đậm hơi thở phong cách retro của những thập niên cũ.

tho-oi-van-mai-huong-hlinh-6.jpg
tho-oi-van-mai-huong-hlinh-12.jpg
tho-oi-van-mai-huong-hlinh-11.jpg
Nhân vật Hải Linh gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ ngoài mang hơi hướng khoa trương của tầng lớp "giàu xổi".

Hải Lan chuộng những bộ cánh gam màu rực rỡ như vàng chanh, đỏ rực đến xanh lá đậm, phối phụ kiện to bản, dày đặc logo. Danh sách các thương hiệu xa xỉ đồng hành cùng Hải Lan trải dài từ Burberry, Chanel, Dolce&Gabbana, Dior tới Hermès.

tho-oi-van-mai-huong.jpg
tho-oi-van-mai-huong-hlinh-15.jpg

Chúng không chỉ là cách nữ Chủ tịch khẳng định "quyền lực tuyệt đối" mà còn phản ánh rõ nét tính cách nóng nảy, thô lỗ, hay ghen tuông vô cớ của nhân vật. Kiểu tóc búi cao cầu kỳ kết hợp cùng lối trang điểm đậm nhấn mạnh vào đôi mắt càng khiến vẻ "quái", đanh đá của nhân vật trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

467774813-1336046417761482-6666663667036965023-n.jpg
tho-oi-van-mai-huong-hlinh-1.jpg

Các tín đồ thời trang dành nhiều lời khen ngợi cho Văn Mai Hương với màn biến hóa đầy ấn tượng trong Thỏ Ơi!!. Nữ ca sĩ vốn là tín đồ của phong cách "giàu ngầm" (quiet luxury) cũng như KOL "ruột" của Burberry trong nhiều năm. Nhưng bước vào thế giới điện ảnh của Thỏ Ơi!!, khi các thiết kế của nhà mốt này "nhập" vào "tổng tài" Hải Lan lại mang tới tinh thần mới, hoàn toàn khác biệt.

Không chỉ dừng lại ở cặp chị em Hải Linh - Hải Lan, đạo diễn Trấn Thành chăm chút kỹ lưỡng cho tạo hình của dàn sao, từ tuyến chính tới tuyến phụ.

tho-oi-phao.jpg
tho-oi-van-mai-huong-hlinh-3.jpg
tho-oi-fashion-quynh-anh-shyn-sdcgrt.jpg

Nhật Hạ (Pháo thủ vai) biến hóa kịch tính về giao diện, phản ánh tâm lý vặn vẹo của người phụ nữ sống trong tình yêu ngột ngạt. Có thời lượng khiêm tốn, Quỳnh Anh Shyn trong vai Trúc cũng để lại dấu ấn khi cân đẹp tạo hình lòe loẹt rất duyên dáng.

Trong khi đó, những người đàn ông yếu thế Vĩnh Đam, Quốc Anh được tính toán tạo hình để tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa vẻ phong lưu và sự nhu nhược trong các mối quan hệ gia đình.

hht-fb-150226.jpg
#Văn Mai Hương #Lyly #Thỏ Ơi!! #phim Tết 2026 #thời trang phim #Trấn Thành #Pháo #Tết Bính Ngọ

