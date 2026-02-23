Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LyLy khoe vòng eo siêu thực, được netizen khen "đẹp gấp nhiều lần trên phim"

Thiện Dư

HHTO - Khoảnh khắc ca sĩ LyLy - nữ chính Thỏ Ơi!! khoe vòng eo con kiến trong một video tham gia quảng bá phim khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Tham gia phim Tết Thỏ Ơi!! với vai nữ chính, LyLy gây chú ý khi lần đầu rời xa vai trò ca - nhạc sĩ của mình để diễn xuất. Ngoài ra, tạo hình nhân vật của cô lần này cũng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, nhất là với chi tiết vòng eo nhỏ đến siêu thực.

thooi.jpg

Trong đoạn video được đăng tải bởi chính chủ gần đây, LyLy xuất hiện với vòng eo nhỏ nhắn, thu hút sự chú ý đông đảo của người xem. Cô đang trên đường đi giao lưu phim Thỏ Ơi!! nhưng vẫn nổi bật với trang phục đời thường, trông chẳng khác nào Hải Linh bước ra khỏi màn ảnh. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và được nhiều chị em vào "xin vía", đặc biệt sau chuỗi ngày làm bạn với bánh chưng, bánh tét.

aa.jpg
Vòng eo nhỏ đến siêu thực của LyLy. Nguồn: LyLy

Dưới phần bình luận, đa phần khán giả khẳng định trông nữ ca sĩ còn thon gọn, thu hút hơn trong phim Thỏ Ơi!!. Một số đánh giá cao cách chọn trang phục, làm tóc của LyLy khi hóa thân thành nhân vật Hải Linh, tạo nên phần nhìn không thể rời mắt.

Trong Thỏ Ơi!!, LyLy thể hiện hình tượng MC Hải Linh thành đạt, mạnh mẽ và xinh đẹp. Cô dẫn dắt một chương trình ăn khách mang tên Chị Bờ Vai, cho thấy hình tượng một sao nữ hoàn mỹ từ đầu đến chân. Vì lẽ đó, nhân vật của cô có sự đầu tư nhất định về nhan sắc lẫn phục trang, luôn xuất hiện với những bộ cánh bắt mắt.

thofstvn-textless25120500000602s.jpg

Bên cạnh vẻ ngoài, LyLy cũng gây chú ý bởi diễn xuất ở vai chính điện ảnh đầu tay. Nữ ca/nhạc sĩ được đạo diễn Trấn Thành khen ngợi là "kỳ tích của một diễn viên tay ngang", thể hiện một nhân vật có vẻ viên mãn bên ngoài nhưng dần vụn vỡ từ bên trong. Hành trình chuyển biến cảm xúc của Hải Linh gây chú ý, đi từ lý trí, vững tâm, đến dần dần run rẩy và hoảng loạn, sau cùng là sự buông bỏ để tìm đến sự bình yên.

lb-4093.jpg
Trấn Thành dành nhiều lời khen ngợi cho LyLy.
626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thiện Dư
