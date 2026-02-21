4 xu hướng túi xách mới được các tín đồ thời trang lựa chọn cho mùa Xuân 2026

HHTO - Năm mới mang đến cơ hội thay đổi phong cách và diện mạo. Bạn có thể bắt đầu với túi xách, xu hướng của năm 2026 sẽ hướng tới vẻ ngoài thoải mái và vui tươi hơn. Những dáng túi thanh lịch sẽ được thêm thắt những chi tiết thú vị như tua rua, các góc cạnh cứng cáp được thay thế bằng những đường cong mềm mại, màu be và nâu trung tính thì nhường chỗ cho màu xanh dương đậm, rực rỡ.

Túi ngăn kéo mở hờ hững

Xu hướng túi lớn vẫn đang đứng top, nhưng phải là kiểu dáng úp mở, cố ý không đóng kín hoàn chỉnh, tạo nên yếu tố gây tò mò. Chúng ta đã thấy chúng ở các thương hiệu như Fendi, Loewe và Balenciaga, hình dáng túi mềm mại, ngăn ngoài để mở hờ hững để có thể nhìn thấy một phần nhỏ đồ bên trong.

Ý tưởng này là để khoe khéo những món phụ kiện bạn muốn người khác nhìn thấy, ví dụ như một bìa hồ sơ trang trí đặc biệt, một quyển sổ thú vị hay những thứ độc lạ bạn mang theo bên mình. Hãy yên tâm là những vật dụng có giá trị sẽ được cất trong ngăn có khóa kéo an toàn!

Túi bo tròn

Năm ngoái chúng ta đã thấy nhiều kiểu túi có các góc bo tròn, phong cách thời thượng này được giới thiệu trên sàn diễn Xuân Hè từ Miu Miu đến Chanel. Qua năm 2026, chắc chắn sẽ còn được thấy chúng phổ biến hơn nữa, với kiểu dáng ngắn và rộng, bo tròn các góc.

Bằng chứng là các thương hiệu lớn nhỏ đều đã có phiên bản túi tròn bầu bĩnh của riêng mình với nhiều chất liệu da lộn và da khác nhau. Đây là kiểu dáng hoàn hảo cho chiếc túi xách hằng ngày mới của bạn.

Tua rua vui nhộn

Vừa boho cổ điển, vừa trẻ trung tinh nghịch những gì vốn có ở những chiếc túi tua rua. Kiểu dáng này không phải là mới trên thị trường, nhưng nó được dự đoán sẽ trở thành một trong những xu hướng túi xách được săn đón nhất năm 2026.

Từ Acne Studios đến Bottega Veneta, McQueen đến Michael Kors, dấu hiệu tua rua trên những chiếc túi đã xuất hiện khắp các sàn diễn thời trang mùa Xuân. Túi tua rua cũng rất dễ ứng dụng, phù hợp với cả đi học, đi làm lẫn đi chơi, café buổi tối.

Màu xanh hoàng gia

Từ xanh da trời, xanh coban đến xanh navy, hãy chuẩn bị tinh thần để thấy nhiều chiếc túi tông xanh hơn xuất hiện trong năm 2026. Màu xanh tuy không quá sặc sỡ, nhưng vẫn đủ tươi sáng để mang đến điểm nhấn màu sắc phong phú, rực rỡ cho trang phục.

Cho dù bạn theo style tối giản hay đa phong cách, một chiếc túi màu xanh sẽ thêm một chút cá tính cho bất kỳ diện mạo nào.