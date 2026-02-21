Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

"Người đẹp drama" của Myanmar Thae Su Nyein ghi danh dự thi Miss Cosmo 2026

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sinh năm 2007, Thae Su Nyein đăng quang Miss Grand Myanmar 2024 và đại diện quốc gia tại Miss Grand International 2024, người đẹp gây sốc khi từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 ngay sau khi đăng quang. Mới đây, cô tiếp tục gây bất ngờ khi chính thức đại diện Myanmar tại Miss Cosmo 2026.

Thae Su Nyein đăng quang Miss Grand Myanmar 2024 và đại diện quốc gia tại Miss Grand International 2024. Tại cuộc thi này, người đẹp khiến khán giả nhớ đến với nhiều thị phi hơn là tài năng, thậm chí còn được đặt cho cái tên là "người đẹp thị phi". Mặc dù luôn xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, nổi bật nhưng cô liên tục bị soi thái độ kém thân thiện với mọi người, tức giận trong hậu trường khi có chuyện không như ý.

thae4.jpg
thae5.jpg

Đỉnh điểm là trong đêm Chung kết Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein bật khóc nức nở khi chỉ được trao vị trí Á hậu 2, cô để cho người quản lý tháo vương miện rồi sau đó livestream thông báo từ chối nhận danh hiệu với lý do: Cô đi thi là để đứng thứ nhất. Sau đó, ông Nawat, Chủ tịch tổ chức MGI, đã quyết định tước ngôi vị của Thae Su Nyein.

thae3.jpg
thae2.jpg

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, tổ chức Miss Cosmo Myanmar đã công bố Thae Su Nyein sẽ đại diện Myanmar tại Miss Cosmo 2026.

thae1.jpg
thae.jpg

Thông báo có đoạn viết:

"Bên cạnh hoạt động người mẫu và thi sắc đẹp, Thae Su Nyein tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại Myanmar, đặc biệt trong các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên và thúc đẩy sự tự tin, giáo dục kỹ năng cho thế hệ trẻ.

Với kinh nghiệm quốc tế, tinh thần cầu tiến và hình ảnh đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ năng động của Myanmar, cô được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp tích cực tại Miss Cosmo 2026."

Thông tin này khiến cho người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và Đông Nam Á khá bất ngờ. Khán giả hy vọng rằng sau 2 năm, người đẹp đã trưởng thành hơn và sẽ có những cư xử đúng mực tại Miss Cosmo 2026.

123456.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Thae Su Nyein #Myanmar #Miss Cosmo 2026 #Miss Grand Myanmar #thị phi #đại diện quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục