Không chỉ kim sa, chất liệu lụa và gấm cũng được nhiều nàng hậu lựa chọn dịp Tết

HHTO - Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, dàn Hoa - Á hậu Việt lại mang đến những tạo hình đẹp mắt với các trang phục truyền thống. Đây là thời điểm để các người đẹp khoe nhan sắc đời thường nhất cùng áo dài, áo bà ba. Năm nay, ngoài chất liệu kim sa được rất nhiều nàng hậu lựa chọn, chất liệu lụa và gấm cũng không hề hạ nhiệt.

truc-linh3.jpg
truc-linh2.jpg
truc-linh1.jpg
truc-linh.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chọn áo dài lụa cho những ngày Tết, đơn giản và nhẹ nhàng, nàng hậu không chọn áo dài kim sa.

do-my-linh3.jpg
do-my-linh2.jpg
do-my-linh1.jpg
do-my-linh.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh năm nay cũng không chọn kim sa, nàng hậu chọn taffeta và áo dài lụa cho những ngày đầu năm mới.

﻿tieu-vy.jpg
tieu-vy1.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy lựa chọn set đồ lụa với áo yếm in thêu hoa màu hồng nhẹ nhàng.

﻿khanh-van2.jpg
khanh-van1.jpg﻿
khanh-van3.jpg
khanh-van.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân diện một thiết kế áo dài cách tân gam màu rực rỡ, chất liệu gấm in hoa cho ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ. Nàng hậu cũng là người đẹp hiếm hoi lựa chọn chất liệu lụa cho hầu hết các trang phục ngày Tết, mà không chọn kim sa.

ngoc-chau1.jpg
ngoc-chau.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu chọn áo dài gam vàng pastel nhẹ nhàng, kiểu dáng truyền thống.

bao-ngoc3.jpg
bao-ngoc2.jpg
bao-ngoc1.jpg
bao-ngoc.jpg

Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc chọn áo dài chất liệu lụa gấm, có xuyết hạt lấp lánh nhưng không quá nhiều.

123456.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
