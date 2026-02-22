Cameo ổn áp nhất trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, được khen diễn như không diễn

HHTO - Chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn nhưng vai cameo này được khán giả khen ngợi hết lời trong Thỏ Ơi!!.

Đặc sản trong phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành không thể thiếu "vũ trụ cameo" - khách mời gồm toàn những cái tên đình đám của làng giải trí Việt. Trong đó, sự xuất hiện của nam rapper HURRYKNG khiến dân tình thích thú, đặc biệt với một vai diễn như đời thật.

HURRYKNG đóng cameo trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Trong Thỏ ƠI!!, HURRYKNG đóng vai Khang - một trong những đối tác của Phong (Vĩnh Đam) bên cạnh nhân vật của Anh Đức. Khang xuất hiện trong những buổi xã giao, chè chén cùng Phong và cô thư ký Nhật Hạ (Pháo), đeo kính, mặc đồ Tây chỉnh tề nhưng luôn trong tình trạng say xỉn. Anh chàng ra sức mời rượu Phong và thậm chí Nhật Hạ, nhưng được nam chính Thỏ Ơi!! đứng ra nhận hết.

HURRYKNG được Trấn Thành thị phạm trong hậu trường Thỏ Ơi!!. Nguồn: @fantastictrend

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bất ngờ khi HURRYKNG xuất hiện trong Thỏ Ơi!! mà không báo trước. Đã vậy, diễn xuất và cách thể hiện nhân vật của anh cũng rất thu hút, hài hước và đáng nhớ. Một số cho rằng HURRYKNG là cameo xuất sắc nhất trong bộ phim của Trấn Thành, đặc biệt sau khi xem qua hậu trường khi anh tiếp thu sự hướng dẫn của đạo diễn rất nhanh chóng và chuẩn xác.

Ngoài ra, cộng đồng FC GOOSE của HURRYKNG cũng đùa rằng nam rapper "diễn như không diễn" vì ngoài đời, anh chàng thường xuyên được nhận xét có phong cách nói chuyện "như đang say".

Khán giả hy vọng HURRYKNG sẽ còn tiếp tục "lấn sân" diễn xuất trong tương lai.

Ngoài HURRYKNG, Thỏ Ơi!! còn có nhiều ngôi sao khác tham gia vai trò cameo như Em xinh Lamoon - Orange, Anh tài BB Trần, Chị đẹp MLee, Diva Thanh Lam, NSND Hồng Vân, NSƯT Quang Thắng... khiến bộ phim chứa đầy những "sít rịt" thú vị.